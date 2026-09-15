Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron: el look de la novia, los invitados y los detalles de la ceremonia

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron este martes 15 de septiembre, después de seis años de relación y cuatro de convivencia. La pareja dio el sí al mediodía en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima, pensada especialmente para compartir con sus familiares y amigos más cercanos.

Los novios posaron para los fotógrafos que se acercaron al lugar Gerardo Viercovich - LA NACION

Para la ocasión, Prandi eligió un traje de seda en tono crema, que combinó con un maquillaje natural y el pelo suelto. Como guiño a una de las tradiciones de las novias, llevó aros azules y un ramo que mandó a hacer especialmente. Ortega, en cambio, optó por un clásico traje negro. “Cada uno eligió lo que se quería poner”, explicó Prandi en diálogo con América.

Entre los presentes estuvieron India y Bautista, los hijos de Emanuel; Palito Ortega y Evangelina Salazar; la hermana y los padres de Julieta, además de otros familiares y un reducido grupo de amigos. La pareja buscó deliberadamente mantener el festejo lejos de una gran convocatoria y, según contaron, muchos de los invitados recibieron la noticia con muy poca anticipación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, listos para dar el "sí, quiero" en San Isidro y coronar su historia de amor Gerardo Viercovich - LA NACION

“Es un día de mucha felicidad y emoción”, expresó Ortega ante las cámaras al llegar al registro. A su lado, Prandi aseguró: “Con mucha paz y amor. Estoy muy feliz; es un momento esperado, querido y elegido”.

La decisión de mantener el casamiento en reserva también fue deliberada. “No le avisamos a nadie a propósito. Están los que tenían que estar; quisimos hacer algo muy tranquilo. Fue a conciencia”, explicó Ortega. Prandi agregó: “Avisamos con muy poco tiempo y ahora vamos a disfrutar de un almuerzo en familia. Somos poquitos y queríamos hacerlo muy íntimo”.

Palito Ortega junto a Evangelina Salazar e India Ortega al llegar al registro civil Gerardo Viercovich - LA NACION

La conductora también contó que en los días previos se reunió con amigas, aunque aclaró que no hubo despedida de soltera y anticipó: “Nos estamos por ir en unos días a la luna de miel, a descansar”.

Para ambos, el casamiento tuvo sobre todo un valor simbólico después de años de vida en común. “Es más un símbolo; no nos cambiaba nada porque ya elegimos estar y vivir juntos hace tiempo. Era más un sueño mío porque soy más romántica”, explicó Prandi. Ortega, sonriente, completó: “Y el pedido fue concedido”.

Bautista Ortega, al llegar al casamiento de su padre Gerardo Viercovich - LA NACION

Una historia que empezó en plena pandemia

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ninguno de los dos esperaba enamorarse” Instagram

La boda coronó una relación que comenzó de manera inesperada en 2020, en plena pandemia. El primer contacto llegó a través de Instagram: Ortega le escribió a Prandi después de ver unas fotos que ella había publicado tras regresar de un viaje a Cuba. A partir de ese mensaje comenzaron a conversar y, durante varios meses, construyeron el vínculo a distancia antes de poder encontrarse personalmente.

Para entonces, ambos venían de relaciones largas y habían atravesado separaciones difíciles. Prandi se había separado de Claudio Contardi, padre de Mateo y Rocco, mientras que Ortega había terminado su relación con Ana Paula Dutil, con quien había tenido a sus hijos India y Bautista.

El cantante se encontraba en Miami cuando empezó el intercambio y las restricciones por la pandemia demoraron el encuentro. Durante unos cuatro meses hablaron prácticamente a diario, incluso durante horas, hasta que finalmente pudieron verse en Buenos Aires. La primera cita fue durante la madrugada del 13 de agosto de 2020, en la casa de Ortega. “Ninguno de los dos esperaba enamorarse”, recordó ella años después.

Prandi también contó que desde el comienzo sintió que podía mostrarse tal como era. “Me robaba sonrisas, me cambiaba la cara, me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada. Con él puedo ser realmente yo”, expresó.

Prandi atravesaba entonces una etapa de reconstrucción personal y, al mismo tiempo, el proceso judicial que había iniciado contra Contardi, una causa que años más tarde, en agosto de 2025, terminó con una condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, en un contexto de violencia de género. Durante ese recorrido, Ortega se convirtió en uno de sus principales apoyos y también en una figura cercana para sus hijos.

Lo que había comenzado como una conversación por Instagram se afianzó con el paso de los meses. La pareja hizo pública la relación y, tiempo después, decidió convivir. Cuatro años antes de casarse comenzaron a compartir el mismo hogar, mientras consolidaban también la familia ensamblada que formaron junto a sus cuatro hijos.

La familia que fueron construyendo

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se conocieron por Instagram y después de chatear durante meses por la pandemia finalmente se pudieron conocer en persona GViercovich

La pareja fue cautelosa a la hora de incorporar a sus hijos a la nueva relación. Prandi es madre de Mateo y Rocco, y Ortega, de India y Bautista, y ambos esperaron hasta estar seguros del vínculo antes de presentar a las dos familias.

Con los años, construyeron una dinámica ensamblada que fue creciendo de manera gradual. India Ortega contó públicamente que al comienzo le resultó extraño ver a su padre nuevamente en pareja, pero que con el tiempo desarrolló una buena relación con Prandi. También Ana Paula Dutil habló en distintas oportunidades del buen presente de su ex y de la convivencia familiar que lograron construir.

Después de seis años juntos y cuatro de convivencia, Prandi y Ortega decidieron formalizar una relación que ambos describieron, desde sus comienzos, como una nueva oportunidad.