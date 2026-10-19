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LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 65 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
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