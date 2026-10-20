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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 60 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 20%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

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