Una empresa agropecuaria de la familia Brito pagó US$22,8 millones por un campo y anticipó un futuro con más accionistas

Juramento, una empresa agropecuaria ligada a la familia Brito, desembolsó US$22,8 millones en la compra de un campo en Salta. Se trata de Estancia Lote 5, en el departamento de Anta, a pocos kilómetros de Joaquín V. González, donde ya tiene establecimientos rurales. Posee 10.800 hectáreas. Además de las hectáreas sumó 4000 cabezas de ganado Brangus colorado que le permitirán apuntalar su negocio de carne premium. En la web de la firma se observa que ya cuenta con más de 100.000 hectáreas, engorda 86.000 animales por año y comercializa más de 34.000 toneladas. Del total de las hectáreas, 44.000 son agrícolas.

“El establecimiento [informado hoy] estará destinado a la cría y recría, y se estima que, una vez llevado a su máximo potencial, aportará alrededor de 5000 terneros por año al sistema integrado de Juramento. Estos terneros luego serán recriados, terminados a grano, procesados y comercializados a través de las marcas Cabaña Juramento y Bermejo, tanto en el mercado local como internacional”, expresó la empresa.

Rafael Aguilar, CEO de la firma, amplió: “Esta es una zona que conocemos muy bien. Creemos que este tipo de campos pueden más que duplicar su producción actual de carne por hectárea si aplicamos mayor intensificación y tecnología. El producto que buscamos lograr en este campo son terneros que, por su excelente genética, son ideales para poder crecer en el primer eslabón de nuestro modelo integrado de producción de carne premium”.

La ganadería es una pieza clave de la firma Gentileza

Según se indicó, Estancia Lote 5 es un campo de cría y recría con muy buenas condiciones agroecológicas para el desarrollo de la actividad ganadera y cuenta con una infraestructura que permite avanzar sobre un plan de intensificación productiva. El proyecto contempla un planteo de producción silvopastoril. Sobre esto detallaron: “Por las características de la región, Juramento proyecta combinar franjas de Gatton Panic, una pastura de alta productividad adaptada a las condiciones de la zona, con líneas de algarrobo, un árbol nativo del norte argentino. La compañía considera que este esquema permitirá incrementar la producción de carne por hectárea, aportar mayor estabilidad frente a eventos climáticos y construir un sistema productivo sustentable en el largo plazo”.

Aguilar dijo que la compra es financiada “con un aporte irrevocable de capital” de los accionistas controlantes. Anticipó: “Nuestra intención en el futuro es hacer una emisión de capital en la bolsa local e incorporar nuevos accionistas a nuestro negocio”. Añadió: “Tenemos muchos proyectos en cartera enfocados en crecimiento, eficiencia y sustentabilidad que necesitan financiamiento y creemos que Inversora Juramento puede ser un activo realmente atractivo para la cartera diversificada de cualquier inversor”.

La carne premium se exporta a diversos mercados Gentileza

La firma recordó que durante 2026 culminó un proyecto de US$20 millones para modernizar su planta industrial en Salta. “Estas inversiones permitieron ganar nuevos mercados de exportación, como Estados Unidos, China y productos Kosher, y comenzar un plan de expansión de sus sucursales de venta al público en el mercado local bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo”, indicó.

En junio pasado se había informado que Juramento tomó US$30 millones en Obligaciones Negociables (ON). Lo hizo al 6,35% tras recibir 1150 ofertas por US$64 millones.

En tanto, con una inversión superior a los US$20 millones y la mirada puesta en el mercado internacional, en marzo se conoció que la compañía agroganadera propiedad de la familia Brito y el frigorífico Gorina, de la familia Riusech, sellaron una alianza estratégica para operar en conjunto su frigorífico Bermejo, ubicado en la localidad salteña de Pichanal.