Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California