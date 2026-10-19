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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
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