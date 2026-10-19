Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Sur

: 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.