Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 12,80 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias ligeras probables.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias ligeras probables.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: lluvias ligeras probables

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California