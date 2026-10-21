Milei pidió reunirse con el rey de España pero desde la Casa Real le pusieron una condición

El presidente Javier Milei, en su séptima visita a España y con una relación rota con su par Pedro Sánchez, planteó reunirse con el rey Felipe VI. Sin embargo, desde la Casa Real le recordaron al libertario que eso implica que también se vea con el socialista.

De acuerdo a lo que publicó la agencia Europa Press, la corona le avisó al líder de La Libertad Avanza que para que ese encuentro ocurriera tenía que reunirse también con el presidente del Gobierno, algo que el mandatario argentino ya dejó en claro que no tiene intención de hacer.

La agencia indicó que Milei trasladó “de manera informal” su interés de reunirse con el monarca. En ese contexto, se le “recordó” que “la práctica habitual” en caso de visitas de jefes de Estado a España es que el encuentro con el rey esté “necesariamente acompañado” por otro con el presidente del Gobierno.

Milei y el rey de España en 2023 JOSE JIMENEZ - Casa de S.M. el Rey

El Presidente ya había pedido en junio del 2024 un encuentro con Felipe, pero desde el Palacio de la Zarzuela expresaron que el rey “coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales” y subrayaron que, de acuerdo con la ley española, “la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno” de España. La relación con Sánchez estaba en aquel entonces en plena crisis debido a los fuertes cruces verbales entre ambos.

La tensión con Sánchez tuvo su pico en 2024 cuando Milei aludió a la supuesta “corrupción” de la primera dama Begoña Sánchez durante un evento del partido ultraderechista Vox y España decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

El rey y Milei sí se vieron pero fuera de España. Felipe VI asistió al acto de asunción de Milei el 10 de diciembre del 2023. Habían coincidido pocos días antes en la toma de posesión por segunda vez del presidente El Salvador, Nayib Bukele.

Ahora, al confirmarse que no habrá mano a mano, Milei aseguró que tiene “una excelente relación” con el rey y agregó: “Espero tener la oportunidad de visitarlo en algún otro viaje. No es una cuestión de no voluntad sino de imposibilidad de agendas”, sin hacer referencia al protocolo.

Milei tildó a Sánchez de “impresentable dictador”

En su discurso de este miércoles en el evento Nueva Economía Forum, ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el Presidente ya en el arranque atacó a su par español. Le dijo “impresentable dictador” y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo como frase de bienvenida en el Real Casino de Madrid.

Luego insistió: “Pedrito es un corrupto. La otra vez se ofendió cuando se lo dije, pero después le cayeron un montón de casos judiciales”. También apuntó contra el socialismo español por el rumbo económico y su política migratoria: “Fomentan la invasión, como la de Ceuta. Cada inmigrante es un voto para ellos”.

El cartel de bienvenida a Milei en la sede del Partido Socialista

La bienvenida del partido de Sánchez, el PSOE, al argentino tampoco fue cálida. En la sede de la calle Ferraz de Madrid colgaron una bandera gigante alusiva a la visita del Presidente: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”, una ironía dirigida al economista, que lidia con el estancamiento económico.

En tanto, fue el propio Sánchez quien también lanzó una chicana a Milei al compartir en redes sociales una captura de pantalla de un celular en el que sonaba la canción “Fanático” de la cantante argentina Lali Espósito, quien tuvo varios cruces con el libertario. Ese tema, justamente, está dedicado a él, según varias versiones que la cantante nunca confirmó.