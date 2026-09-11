Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGodofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
Más leídas
  1. Walter Samuel se irá de la selección y crecen las dudas sobre la continuidad de Scaloni para 2027
    1

    Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027

  2. La disección de los seis disparos en cuatro segundos que mataron al exPuma Federico Martín Aramburú
    2

    El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: cuatro segundos, tres tiros y la “ejecución”

  3. La inflación fue de 1,7% en agosto, la menor en más de un año
    3

    La inflación fue de 1,7% en agosto, la menor en más de un año

  4. “Estamos mirando las sombras de una ignorancia sin fin”
    4

    Ian McEwan: “Estamos mirando las sombras de una ignorancia sin fin”