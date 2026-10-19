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LA NACION

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 68 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
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