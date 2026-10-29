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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El viernes 30 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
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