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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El viernes 30 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
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