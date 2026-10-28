Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup

Gerónimo Rulli se convirtió en el héroe de Manchester City en un duelo de Carabao Cup que estuvo lejos de resultar sencillo para el equipo de Enzo Maresca. Después de un empate 2-2 ante Brighton en el Etihad Stadium, el arquero argentino atajó dos penales en la definición y fue decisivo para que su equipo avanzara a los cuartos de final. Enzo Fernández, que comenzó entre los suplentes e ingresó durante el segundo tiempo, también tuvo su participación: estuvo cerca de convertir el gol del triunfo en el cierre del encuentro y después ejecutó su penal con una definición inatajable.

La tanda comenzó con una ejecución de Phil Foden, que superó a Jason Steele. Luego fue el turno de Pascal Gross, capitán de Brighton, tras un breve intercambio verbal entre los arqueros. El mediocampista abrió el pie y convirtió, mientras el argentino eligió el sector contrario. Fernández asumió el siguiente remate de City y no dejó dudas: sacó un disparo potente al ángulo para mantener a su equipo al frente.

La definición de Enzo Fernández para convertir su penal Nick Potts - PA Wire DPA

Matt O’Riley respondió con una ejecución al primer palo, mientras Rulli volvió a arrojarse hacia el otro sector. Jérémy Doku convirtió después con un remate fuerte y ajustado, y Maxim De Cuyper mantuvo la paridad con un disparo cruzado. Esta vez, el arquero argentino adivinó la dirección, pero no consiguió alcanzar la pelota.

Lo mejor de Manchester City vs. Brighton

El momento de mayor tensión para City llegó cuando Mateo Kovacic, autor de uno de los goles durante el tiempo regular, falló su ejecución. Steele le atajó el remate y le dio a Brighton la posibilidad de tomar ventaja. Sin embargo, Rulli apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba: Yasin Ayari pateó débilmente hacia el primer palo y el argentino respondió con una atajada que volvió a equilibrar la definición.

Rayan Cherki convirtió después de una carrera corta y dejó toda la presión sobre Lewis Dunk. El experimentado defensor de Brighton, de 34 años y con una extensa trayectoria en el club, buscó el primer palo con un remate de pie abierto. Rulli volvió a elegir correctamente y contuvo la pelota. Fue su segunda atajada de la tanda y la intervención que selló la clasificación de Manchester City.

Erling Haaland lo felicita tras el partido, al cual no estaba convocado Dave Thompson - AP

Un partido cuesta arriba y cuatro goles en el Etihad

La definición por penales fue el desenlace de un encuentro que obligó a City a recuperarse dos veces. Maresca había decidido utilizar a varios suplentes y su equipo encontró dificultades frente a un Brighton que aprovechó sus oportunidades para ponerse en ventaja.

El primer golpe llegó a los 30 minutos. Malick Yalcouyé apareció sin marca dentro del área y conectó de primera un remate hacia el primer palo. La definición no fue demasiado precisa, pero la pelota impactó en el rostro de Rulli y terminó dentro del arco. Una acción desafortunada para el argentino, que tendría su revancha en el cierre de la noche.

Phil Foden controla la pelota ante la marca de Pascal Gross Dave Thompson - AP

La reacción del conjunto local llegó diez minutos después, con una intervención de enorme calidad de Kovacic. El mediocampista croata conectó un remate de primera que golpeó en el palo antes de ingresar. Un golazo para establecer el 1-1, con una definición que le permitió a City recuperarse antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó con otra sorpresa. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Georginio Rutter recibió un pase hacia atrás y abrió el pie para devolverle la ventaja a Brighton. Esta vez, Rulli no tuvo posibilidades de intervenir ante una ejecución precisa.

City volvió a encontrar el empate mediante una pelota detenida. Cherki ejecutó un tiro libre por abajo y su remate se desvió en su compañero Vitor Reis antes de terminar en el arco. La fortuna acompañó al conjunto local en una jugada que estableció el 2-2 y dejó el encuentro abierto para el tramo final.

Con la intención de evitar la definición desde los doce pasos, Maresca recurrió a Fernández y Doku, dos futbolistas que habitualmente tienen protagonismo en el equipo. El argentino estuvo muy cerca de convertir el gol de la clasificación, pero no alcanzó a empujar un centro que atravesó el área. El resultado no volvió a modificarse y todo quedó en manos de los arqueros.

La victoria por penales del City ante Brighton

Brighton, que llegaba después de una derrota frente a Liverpool por la Premier League y había alcanzado esta instancia tras eliminar a Manchester United, terminó con el reconocimiento de sus hinchas, que acompañaron al equipo de visitante. La frustración fue inevitable para un conjunto que había estado dos veces en ventaja y que tuvo la oportunidad de adelantarse en los penales.

Para el City, que venía de perder frente a Aston Villa por la Premier, la clasificación significó un alivio en una competencia que ya había dejado una sorpresa importante: Arsenal había quedado eliminado el día anterior frente a Fleetwood, también por penales. Rulli evitó un desenlace similar. El arquero argentino pasó de sufrir un gol desafortunado durante el partido a convertirse en la figura indiscutida de la noche, con dos atajadas que llevaron a los ciudadanos a los cuartos de final de la Carabao Cup.

Por su parte, Liverpool eliminó a Chelsea en Anfield, también por penales, después de un empate 1-1 en los 90 minutos. Morgan Rogers abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, tras una infracción de Ryan Gravenberch sobre Moisés Caicedo. Jordan Henderson, histórico capitán de los Reds, amagó con ejecutar el penal y recibió los silbidos de los hinchas, pero finalmente Rogers se hizo cargo y convirtió. Apenas tres minutos después, Cody Gakpo igualó desde los doce pasos, luego de una mano de Wesley Fofana.

Alexis Mac Allister fue suplente, entró y marcó su penal Jon Super - AP

En el segundo tiempo ingresaron los argentinos Alexis Mac Allister y Valentín Barco. El encuentro ganó intensidad, con oportunidades para ambos equipos, pero ninguno consiguió romper la igualdad y la clasificación se resolvió en una extensa tanda de penales, que llegó hasta la octava ejecución por equipo.

Mac Allister abrió la definición con un remate convertido para Liverpool. Del otro lado, Barco tuvo una noche menos afortunada: después de una carrera con un pequeño salto previo, abrió el pie y estrelló su disparo contra un palo. Sin embargo, Konstantinos Tsimikas desperdició la oportunidad de sentenciar la serie y Chelsea volvió a tener posibilidades. Más tarde, Mike Penders le atajó un penal a Gravenberch, pero Giorgi Mamardashvili respondió con una intervención ante Emmanuel Emegha.

Valentin Barco no logró convertir tras ingresar en el segundo tiempo desde el banco para Chelsea Jon Super - AP

Finalmente, Joe Gomez convirtió para Liverpool y Wesley Fofana envió su remate por encima del travesaño. Así, el equipo local se impuso por 6-5 en los penales y avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup, mientras Chelsea quedó eliminado después de una definición en la que los dos argentinos tuvieron distinta suerte.