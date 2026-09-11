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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of San José

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 21 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 21 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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