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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 56 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 22 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 22 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera