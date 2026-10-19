Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 56 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 22 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 22 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 20%
  • Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. El Reino Unido analiza bloquear el ingreso argentino a la OCDE y el Tipat, y Chile avanza con la ruta naviera a Malvinas
    1

    El Reino Unido analiza bloquear el ingreso argentino a la OCDE y el Tipat, y Chile avanza con la ruta naviera a Malvinas

  2. Esto es lo que hay que saber sobre los graves disturbios que tienen en vilo a Francia
    2

    Esto es lo que hay que saber sobre los graves disturbios que tienen en vilo a Francia

  3. El golazo de taco (y en el aire) de un 10 argentino tras un pase de Griezmann que levantó a todo el estadio
    3

    Video: el golazo de taco de Martín Ojeda para Orlando City en la MLS

  4. Así quedó la Tabla Anual 2026, tras el triunfo de River ante Belgrano
    4

    Así quedó la Tabla Anual 2026, tras el triunfo de River ante Belgrano