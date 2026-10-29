Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Este

: 1 a 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.