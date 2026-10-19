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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 52 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
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