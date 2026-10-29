Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego neblina en áreas. Probabilidad de precipitación: 0%.