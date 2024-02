escuchar

El tranquilo vecindario de Willow Glen en San José, California, se vio sacudido por una serie de eventos que llevaron a una pequeña empresaria, Voahangy Rasetarinera, al borde de la ruina. Su tienda, The Giving Pies, ubicado en 569 W. Alma Avenue, era conocido por sus deliciosas tartas dulces, que atrajo la atención de grandes corporaciones como Google, Apple y Adobe. Pero fue un pedido especial de Tesla lo que cambió el curso de su negocio.

Rasetarinera recibió una orden de 2000 mini tartas dulces de Tesla en el día de San Valentín. Con entusiasmo, se preparó para cumplir con el encargo de una de las empresas más reconocidas del mundo. Sin embargo, lo que siguió fue una experiencia de estrés y frustración. La pastelera oriunda de Francia recibió una llamada tardía de un representante de Tesla informándole que el proveedor no había realizado el pago. A pesar de esta situación, le solicitó duplicar el pedido, lo que la llevó a ella y a su equipo a trabajar sin descanso para cumplir con la solicitud de la compañía automotriz.

El mensaje de Tesla que le hizo perder miles de dólares

En una entrevista para ABC7 News, la dueña del local dijo que trabajó las 24 horas del día para llegar a las 4000 tartas, gastó mucho dinero para comprar ingredientes y rechazó otros pedidos para cumplir con el desafío. Después de comunicarse con Tesla, recibió un desalentador mensaje que decía: “Desafortunadamente, parece que cambiaremos de planes y no necesitaremos este pedido. Muchas gracias por su apoyo, lo aprecio”. Debido a esto, compartió su enojo y frustración a través de las redes sociales.

Voahangy Rasetarinera realizó 4000 mini tartas dulces para Tesla, pero la empresa le canceló el pedido a último momento Imagen de Facebook The Giving Pies

“Este abrupto cambio me dejó aturdida al darme cuenta del alcance del impacto en mi pequeña empresa. Había invertido tiempo, recursos y esfuerzo basándose en las garantías de Tesla, solo para quedarme en la ruina”, lamentó. Además, dijo que su negocio sufrió una pérdida de más de US$16.000 como resultado de la cancelación de último momento. Esto rápidamente tomó una enorme repercusión hasta llegar a los oídos del multimillonario propietario de la compañía automovilística, Elon Musk.

¿De qué manera se recompensó a The Giving Pies?

En un correo electrónico a The Guardian, la propietaria de The Giving Pies confirmó que Tesla había pagado los US$2000 que le debían por los suministros y pedidos que tuvo que rechazar para cumplir con la orden. La rápida respuesta del empresario se produjo después de que se comprometiera públicamente a “hacer las cosas bien” a través de su plataforma X (ex Twitter).

Elon Musk se responsabiliza a pagar la deuda de Tesla con el negocio The Giving Pies Captura de pantalla X @elonmusk

Para remendar su situación, la compañía de automóviles le ofreció a Rasetarinera un nuevo trabajo de catering de 3600 mini tartas para la celebración del Día de la Mujer en marzo. Sin embargo, debido a la abrumadora cantidad de nuevos pedidos que recibió después del apoyo mediático, se vio obligada a rechazar esta oferta.

Voahangy Rasetarinera debió rechazar un segundo pedido de Tesla debido a la alta demanda de su local Foto de Facebook The Giving Pies

El incidente no solo tuvo un impacto financiero en el negocio, sino que también provocó una oleada de apoyo a nivel local. Según informes de NBC Bay Area, más de 300 clientes se presentaron en la tienda durante el fin de semana para comprar tartas, demostrando así su solidaridad con The Giving Pies. “Estoy impresionada. Pienso: ‘No lo hice por eso’. Estoy muy agradecida. Es increíble. La gente es increíble”, destacó. Además, dijo que recibió donaciones de todo Estados Unidos e incluso de personas de Países Bajos y Suecia.