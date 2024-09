El antiguo departamento de Kamala Harris en San Francisco está en Airbnb: cómo es por dentro y cuánto cuesta

Un modesto departamento de una habitación en San Francisco, California, que alguna vez perteneció a la vicepresidenta Kamala Harris, ahora puede alquilarse a través de plataformas como Airbnb y Vrbo. Aunque parece una vivienda común a simple vista, su valor histórico y el hecho de que fue la residencia de la actual candidata del Partido Demócrata durante sus primeros años en la política lo convierten una opción codiciada para quienes pueden permitirse el costo.

La estancia mínima es de 30 días, debido a las estrictas regulaciones de esa ciudad, y la tarifa es de 6000 dólares. Este pequeño rincón de la ciudad de San Francisco guarda en sus paredes parte de la vida personal de la segunda persona más importante en la jerarquía del actual gobierno estadounidense, por detrás del mandatario Joe Biden.

El antiguo departamento de Kamala Harris en San Francisco, California, se alquila por US$200 la noche o US$6000 el mes User - Airbnb

Cómo es el antiguo departamento de Kamala Harris en San Francisco

El departamento, ubicado en un callejón discreto de un barrio rodeado de autopistas y talleres mecánicos, no es exactamente lo que se espera de las típicas propiedades lujosas que a menudo se asocian con figuras políticas de alto perfil. Sin embargo, su anterior propietaria, Kamala Harris, lo habitó durante 17 años antes de mudarse a Los Ángeles y luego a Washington, D.C., según informó The New York Times. En 2021, el ingeniero de software Zhengtao Ji adquirió el condominio por US$860 mil sin saber que la vendedora era la ahora vicepresidenta.

El espacio está decorado de manera simple, con paredes en tonos beige y muebles básicos en azul y blanco. La sala es modesta, con un mobiliario que refleja un estilo sencillo, lejos de la opulencia que muchos podrían esperar. En el exterior, el pequeño patio solo cuenta con una mesa y una silla. Según la publicación de Airbnb, tiene:

99 metros cuadrados.

Una habitación.

Dos baños.

Una cama Queen en el dormitorio superior y un sofá cama en la sala de estar inferior.

Cocina de chef con horno o estufa a gas.

Espacio de oficina en casa.

Patio y chimenea.

Unidad de aire acondicionado de ventana.

Lavadora y secadora de tamaño completo dentro de la unidad.

Un espacio de estacionamiento asignado en garaje.

Por su parte, Ji decidió sacarle provecho al legado de Harris en el departamento. En sus anuncios, destaca con entusiasmo la oportunidad de “vivir dentro del hogar que previamente fue propiedad de la vicepresidenta, Kamala Harris”.

Además, el nuevo propietario instaló una pared conmemorativa con fotografías que marcan momentos clave en la carrera política de Harris, incluidas imágenes del día que fue juramentada como vicepresidenta de Estados Unidos. De esta manera, la vivienda se convirtió en un atractivo para aquellos interesados en la vida de la ahora candidata a presidente, ya que permite a los huéspedes experimentar de manera íntima una parte de su pasado.

El debate entre Harris y Trump fue visto desde el antiguo hogar de la vicepresidente

Según informó Business Insider, un grupo de seguidores de Harris alquiló el lugar para ver su debate con Donald Trump. La propiedad, con su modesto, pero significativo ambiente, fue el lugar de reunión de varios aficionados demócratas para apoyar a la candidata.

Entre quienes se juntaron en el condominio se encuentra Lata Setty, una capitalista de riesgo y exabogada, quien alquiló el lugar y lo convirtió en una especie de base informal para la campaña de Harris. Durante el evento, la partidaria sirvió platos de la cocina del sur de la India a sus invitados, mientras todos observaban atentamente el debate.

“Kamala es una estrella de rock”, comentó Setty a otros seguidores presentes en la reunión, según The New York Times. La ocasión no solo celebró el presente de Harris como candidata a la presidencia, sino que también rindió homenaje a su pasado y a sus humildes comienzos en el pequeño condominio.

Aunque el departamento se alquila por al menos un mes a la vez debido a las estrictas regulaciones de San Francisco, atrajo a personas dispuestas a pagar hasta US$200 por noche para quedarse en un lugar cargado de historia.

