Estos son los almacenes “secretos” de California que revenden productos de Costco y Target a menor precio

En California, puntualmente en las afueras de ciudades como San Francisco y Los Ángeles, existen almacenes secretos que revenden productos minoristas a un precio más barato. En este tipo de tiendas se comercializan productos discontinuados o de excedentes con grandes descuentos, que fueron devueltos por Costco y Target.

Según Sfgate.com, en estos almacenes se vende ropa, electrodomésticos y otros tipos de productos a un precio muy accesible, más si se tiene en cuenta el contexto económico que atraviesa Estados Unidos. La gran mayoría de estos se encuentran ubicados a las afueras del sur de California y en el área de la bahía.

Sadana Traxler, propietaria de Twice as Nice, una cadena local que cuenta con sucursales en Half Moon Bay y San Bruno, dijo que se vende de todo en estos locales. Se comercializan desde electrodomésticos hasta útiles escolares y a menudo suele ofrecer descuentos de hasta el 50% en productos de marca.

Estas pequeñas tiendas minoristas se encuentran en su mayoría en las afueras del sur de California

Productos de Costco y Target a bajo precio

Traxler revela que ella suele pujar por los excedentes de Costco en internet y comentó que en algunas ocasiones llega a comprar hasta cinco o seis palés de productos. Además, hace especial énfasis en que, a pesar de sus precios exageradamente bajos, la mercancía no es defectuosa y que la única razón por la que se dejan ir algunos artículos es porque se dañaron sus paquetes.

Si bien los representantes de la cadena de wholsale no explicaron como funciona este proceso de venta de los excedentes de algunos productos, esta es una práctica muy recurrente en el rubro que no solo es realizada por Costco y Target, sino que muchas tiendas de retail utilizan este método para desprenderse de los productos que no pueden vender en forma convencional.

Estos almacenes minoristas cuentan con una gran variedad de productos

La creciente demanda de artículos en línea está creando una crisis de consumo

Según Research Gate, en Norteamérica se suelen devolver una gran cantidad de inventarios por el valor exorbitante de US$800 mil millones cada año. Esta situación hace que se produzca una gran crisis en el sector de retail, en la que una gran cantidad de mercancía nueva no se utiliza y esto provoca que se tengan que desechar 4.3 millones de kilos al año.

Una serie de condiciones como la actitud de las tiendas en torno a las políticas de devolución, la hiperaccesibilidad para hacer comprar en línea y la falta de concientización de las personas, son negativas para los hábitos del consumidor. Esto no hace otra cosa que fomentar el derroche de los productos.

Además, el transporte de las devoluciones genera alrededor de 15 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año solo en Estados Unidos, Por este y otros motivos, los minoristas tiene la responsabilidad de equilibrar el consumo para que esto no afecte al medio ambiente.

