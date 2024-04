El hotel a dos horas de Los Ángeles que fue nombrado el mejor de América del Norte y Europa en 2024

Escuchar

Un histórico edificio ubicado en San Diego, al sur de California y a dos horas en auto de Los Ángeles, fue elegido como el hotel del año en América del Norte y Europa en 2024. A pesar de que ofrece lujos de todo tipo, el establecimiento se encuentra justo después de dos locales de comida rápida, una curiosidad que también hace a su reputación. Se trata de The LaFayette Hotel, ubicado en la calle El Cajon Boulevard 2223.

“Todo choca, pero todo funciona”, describió la revista Esquire, responsable de ubicar a The LaFayette Hotel como el sitio de hospedaje más destacado del año. Este “palacio de fiesta” abrió por primera vez en julio de 1946 y en sus habitaciones durmieron estrellas de Hollywood como Ava Gardner, Lucille Ball, Bob Hope y John Wayne. Incluso se dice que el expresidente John F. Kennedy y Marilyn Monroe pasaron una noche juntos allí, aunque no son más que rumores.

The LaFayette Hotel: sus dueños y las reformas millonarias

En 2021, el edificio fue adquirido por la cadena CH Projects, con sede en San Diego, en su primera incursión en el mundo de los hoteles. Lo compró por 25,8 millones de dólares y expandió así una cartera de propiedades que cuenta con restaurantes como Ironside Fish & Oyster y Born & Raised, en Little Italy, y Raised by Wolves, en Westfield.

Los huéspedes salen maravillados del hotel

Tras la adquisición, The LaFayette Hotel cerró por dos años para recibir todo tipo de reformas. Las obras costaron US$31 millones, pero eso significó mejoras en las molduras del techo del vestíbulo, el escenario tipo almeja y la piscina original, que fue diseñada por el cinco veces medallista de oro olímpico y actor Johnny Weissmüller, mejor conocido por protagonizar Tarzán entre 1930 y 1940. Otras características nuevas incluyen un bowling y un club nocturno. Reabrió en julio de 2023.

Ser nombrado el “hotel del año” no es la primera mención para el renovado y exclusivo lugar. A principios de 2024, fue incluido en los Hoteles Históricos de América. “Esto no es simplemente un hotel, sino una pieza viva de la historia de la que todos somos parte. Nuestra reciente renovación tiene como objetivo honrar la historia de The Lafayette Hotel y al mismo tiempo llevarlo a una nueva era”, dijo Steve Slack, gerente general de The Lafayette Hotel and Club, citado por Fox San Diego.

El “hotel del año”: los increíbles lujos y cuánto cuesta hospedarse por una noche

Esquire destacó los “sofás tapizados con rayas y estampados de animales” y “la ornamentada barra principal circular de la propiedad, centrada en una inmensa estatua de Atlas”. “El tejido conectivo entre todos los elementos dispares de este sueño febril de un palacio de fiesta representa obsesión y un gusto soberbio”, reseñó la revista.

Además, destacó que The LaFayette Hotel es “un excelente ejemplo de lo que puede ser un hotel cuando se piensa que la hospitalidad no es darles a los huéspedes lo que creen que quieren, sino mostrarles lo que es genial”.

La combinación de estilos e iluminaciones le da un toque único al hotel Instagram @thelafayette

Los precios de hospedaje en The LaFayette Hotel en San Diego presentan variaciones dependiendo el tipo de habitación que desee adquirir. En ese sentido, el costo por noche inicia en US$271 y llega hasta US$466.

Con esta mención, el hotel se unió a la lista de Esquire junto con Fontainebleau en Las Vegas, Nevada; Ritz-Carlton en Portland, Oregon; y Maison Hudson en la ciudad de Nueva York. Los hoteles fuera de EE.UU. que aparecen en la lista son Maison Delano en París, Francia; St. Regis Kanai Resort en la Riviera Maya, México; y Amarla en Ciudad de Panamá, Panamá.

Cómo llegar a The LaFayette Hotel

Desde Los Ángeles, el camino hasta The LaFayette Hotel es de poco más de dos horas en auto. Para llegar, es necesario tomar la ruta 101 en dirección a San Diego, y luego incorporarse a la autopista I-5. Una vez allí, hay que hacer una hora y cincuenta minutos de viaje, pasando por lugares como Santa Ana, Irvine, San Clemente o Solana Beach, entre otros históricos de la costa oeste de Estados Unidos.

Como el recorrido se hace al borde de la costa, brinda unos paisajes espectaculares para cualquiera que decida hacer ese trayecto. A la altura de Torrey Hills, hay que tomar la salida por la I-805 S hacia 9th Ave en San Diego. Desde ahí, ir a la salida 2A de la ruta 163. Luego, solo queda bajar en Washington St., tomar Normal St. y doblar en El Cajon Blvd hasta llegar al famoso The LaFayette Hotel.