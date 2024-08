De localidad olvidada a maravilla inesperada: la increíble transformación que una pareja le dio a un pueblo francés

Escuchar

Cansados del impredecible clima del Reino Unido y en busca de un lugar más cálido, Lolly y Sean, una pareja inglesa, decidieron ir por su sueño y lograron comprar un pueblo francés abandonado por £118,000 y lo convirtieron en un “pedacito de cielo”, como ellos mismos sostienen, sin tener ningún conocimiento sobre construcciones.

Lolly, diseñadora de interiores, conoció a Sean, corredor olímpico, en su ciudad natal de Hastings en 2010, tras haberse mudado desde el sur de Londres en 2002 con sus dos hijos, Phebé y Charlie. Desde que se conocieron buscaron dejar atrás el mal clima del Reino Unido y así fue que condujeron e investigaron zonas y pueblos de Francia, pero su búsqueda no tuvo éxito.

El pueblo francés que compró la pareja La Galiserie sitio web

“Sintiéndonos desinflados decidimos conducir un poco más y nos encontramos con un agente inmobiliario cerca de Richelieu que nos llevó a La Galiserie. Lo sabes cuando lo sabes y fue instantáneo: La Galiserie nos dio todo y más de lo que podríamos desear”, contó la pareja a The US SUN sobre el pueblo que no tenía ni electricidad, ni agua y estaba abandonado.

El emprendimiento de la pareja

La pareja se puso manos a la obra en el pueblo francés y pudieron hacer todos los arreglos que debían para poder lanzar su emprendimiento de hotelería boutique este año. “Hemos trabajado incansablemente, física y mentalmente, asegurándonos de que el desarrollo y la infraestructura sean completamente correctos”, comentaron en la web de su negocio.

Una de las habitaciones del hospedaje remodelado La Galiserie sitio web

La Galiserie es el nombre del hotel que crearon La Galiserie sitio web

“El 2024 es un gran año para nosotros. Estamos muy emocionados de poder finalmente abrir La Galiserie para dar la bienvenida a los huéspedes para que experimenten lo que creemos que es un pedacito de cielo”, aseguraron Lolly y Sean.

EL TIEMPO (GDA)