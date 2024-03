La ciudad de EE.UU. a dos horas de Los Ángeles en auto que está entre las mejores para vacacionar en este 2024

Escuchar

Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo y su territorio es tan extenso que posee una amplia variedad de destinos turísticos destacados a nivel mundial. Entre todos ellos, hay un lugar que se encuentra a menos de tres horas en auto de Los Ángeles y fue reconocido como el tercer mejor sitio para vacacionar del país norteamericano. Se trata de San Diego.

El Parque Balboa es una de los principales atracciones de San Diego San Diego Tourism Authority

Esta ciudad, que pertenece al estado de California y se ubica sobre la costa oeste de EE.UU., a pocos kilómetros de la frontera con México, se destacó en el ranking “Mejores lugares para vacaciones este verano 2024 en EE.UU.″ (Best Summer Vacations in the USA for 2024), realizado por U.S. News & World Report.

San Diego solo fue superada por dos parques nacionales: de los Glaciares (estado de Montana) y Yellowstone (Wyoming, Idaho y Montana), situados en primer y segundo lugar de la lista, respectivamente.

El reporte especifica que la abundancia de costas de San Diego (incluidas las playas de Coronado, Mission y Pacific), el Parque Balboa, repleto de museos y el zoológico de renombre mundial, lo convierten en un atractivo destino de vacaciones de verano para familias y quienes buscan relajarse. En cuanto a la gastronomía del sitio, se destaca la cocina mexicana y la variedad de cervecerías que se pueden recorrer. Vale la pena resaltar que se trata de uno de los condados con mayor población latina de todo EE.UU.

El recorrido por el Jardín Botánico es otra actividad para hacer en familia San Diego Botanic Garden

Por otro lado, sobre la época ideal del año para visitar San Diego, el comunicado del ranking remarca: “Para un clima casi perfecto, visita en julio o agosto, después de que hayan pasado las nubes del June Gloom (capa marina de junio)”.

El zoológico de San Diego, uno de los mejores del mundo

El principal atractivo por el que San Diego es reconocido a nivel mundial es su increíble zoológico, el cual es considerado uno de los mejores del planeta. “Es un parque de vida silvestre de 40,4 hectáreas que alberga a más de 14.000 animales raros y en peligro de extinción, que representan más de 700 especies y subespecies. Ubicado al norte de San Diego, en el parque Balboa, el Zoológico también es un jardín botánico acreditado, que cuida más de 700 mil plantas individuales, incluyendo un conjunto prominente de cerca de 13.000 especímenes, que representan 3100 especies”, señala la página oficial del lugar.

El zoológico de San Diego es reconocido mundialmente San Diego Zoo

Cómo llegar a San Diego desde Los Ángeles en auto

A la hora de planear un viaje en auto desde Los Ángeles a San Diego, es importante tener en cuenta que hay 193 kilómetros de distancia y chequear el tráfico antes de emprender viaje. Al iniciar el recorrido en Google Maps, se indica tomar la US-101 hacia el su; luego desviarse e incorporarse a la I-5 S, ruta por la cual se desarrollará el resto del trayecto.

Estados Unidos: los mejores 21 destinos para las próximas vacaciones de verano

Glacier National Park

Yellowstone National Park

San Diego

Grand Canyon National Park

Grand Teton National Park

Kiawah Island

Zion National Park

Bar Harbor

Great Smoky Mountains National Park

Outer Banks

Bryce Canyon National Park

Cannon Beach

Hilton Head

Adirondacks

Cape May

Cape Cod

Portland, ME

Newport, RI

Bend

Aspen

Boston