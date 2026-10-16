Elecciones en California: el DOJ exige revisar la lista de presuntos no ciudadanos en 48 horas

California enfrenta un requerimiento federal para revisar, en 48 horas, una lista de personas señaladas como posibles no ciudadanas que habrían recibido boletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre de 2026. El condado de Los Ángeles respondió el 14 de octubre que examina la comunicación, pero que cualquier retiro de la habilitación electoral debe basarse en información verificada. El pedido no equivale a una baja automática del padrón.

El requerimiento federal sobre ciudadanía y boletas en California

Según publicó Reuters, el requerimiento llegó mediante una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) fechada el 13 de octubre. La agencia federal pidió contrastar los nombres, dejar de enviar boletas a las personas señaladas mientras se determina su ciudadanía y separar las ya devueltas para no contarlas hasta resolver la verificación.

California enfrenta un requerimiento federal para revisar, en 48 horas, una lista de personas señaladas como posibles no ciudadanas que habrían recibido boletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre de 2026 Fotomontaje generado con IA

El autor de la carta, el subsecretario de Justicia interino, R. Trent McCotter, advirtió que el gobierno buscaría una medida judicial de emergencia si las autoridades no cumplían. La portavoz del departamento, Kiersten Pels, confirmó a Reuters la existencia del requerimiento. La acusación federal se refiere a personas que el gobierno considera probablemente no ciudadanas; no es una determinación judicial sobre cada votante.

Los Ángeles no abrió la memoria USB recibida

El registrador y secretario del condado de Los Ángeles, Dean C. Logan, informó que su oficina recibió la documentación durante la tarde del 13 de octubre, a 21 días de los comicios. La carta incluía una memoria USB con los supuestos registros y una nota manuscrita con la contraseña. Logan dijo que el condado no accedió al dispositivo porque hacerlo entraría en conflicto con sus protocolos de privacidad y seguridad informática.

La acusación federal se refiere a personas que el gobierno considera probablemente no ciudadanas Jenny Kane - AP

“No consideramos que el dispositivo sea un medio seguro”, señaló Logan, en traducción propia del comunicado. Añadió que la carta no detallaba cuántas personas estaban involucradas ni describía la información contenida en los archivos. El funcionario indicó que coordina la revisión con la Secretaría de Estado de California y la Fiscalía General estatal.

Logan sostuvo que las bajas deben apoyarse en “información verificable”, no en cruces de datos sin confirmar, según el comunicado del condado. La respuesta mantiene abierta la revisión del requerimiento, pero no anuncia una depuración del padrón ni la identificación de votantes inhabilitados.

Qué respondió Shirley Weber y qué pueden consultar los votantes

La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, afirmó que su oficina recibió la exigencia, pero no la lista. Según su comunicado del 14 de octubre, el plazo federal abarcaba obtener los nombres, investigarlos y actuar. Weber cuestionó la falta de información sobre las fuentes y la metodología del señalamiento y recordó que las normas estatales reservan la inscripción electoral a ciudadanos estadounidenses.

El gobierno federal exige revisar en 48 horas una lista de presuntos no ciudadanos que habrían recibido boletas para el 3 de noviembre de 2026 Fotomontaje editado con IA

La controversia puede afectar a ciudadanos de origen latino, incluidos quienes se naturalizaron, si su registro es cuestionado. El origen nacional o el idioma no sustituyen la verificación de ciudadanía. Los canales oficiales permiten consultar la situación individual sin depender de la identificación de nombres que circulen en versiones periodísticas.

El portal estatal My Voter Status, disponible también en español, permite:

Comprobar si la persona está inscrita, el lugar de registro y la oficina electoral del condado.

Consultar el estado de la boleta por correo o provisional, el lugar de votación y la preferencia de idioma para los materiales electorales.

El sistema está destinado a consultar el propio registro o el de alguien que haya dado autorización expresa. La guía oficial de derechos electorales también reconoce el voto provisional para una persona inscrita cuyo nombre no aparece en la lista; su cómputo depende de que las autoridades determinen que reúne los requisitos. La carta federal no cambia por sí sola esos requisitos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué exige el gobierno federal a California sobre el padrón electoral? El gobierno federal exige revisar en 48 horas una lista de presuntos no ciudadanos que habrían recibido boletas para el 3 de noviembre de 2026.

El gobierno federal exige revisar en 48 horas una lista de presuntos no ciudadanos que habrían recibido boletas para el 3 de noviembre de 2026. ¿Los Ángeles dio de baja a los votantes incluidos en la lista federal? Los Ángeles no anunció bajas; Dean Logan afirmó el 14 de octubre de 2026 que cualquier retiro de habilitación requiere información verificada.

Los Ángeles no anunció bajas; Dean Logan afirmó el 14 de octubre de 2026 que cualquier retiro de habilitación requiere información verificada. ¿Por qué Los Ángeles no abrió la memoria USB del Departamento de Justicia? Los Ángeles dijo que abrir la memoria USB recibida el 13 de octubre de 2026 infringiría sus protocolos de privacidad y seguridad informática.

Los Ángeles dijo que abrir la memoria USB recibida el 13 de octubre de 2026 infringiría sus protocolos de privacidad y seguridad informática. ¿Dónde puede un votante de California consultar su inscripción y su boleta? Un votante de California puede consultar su propio registro y el estado de su boleta en My Voter Status, que ofrece una opción en español.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.