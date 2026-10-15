Elecciones en California 2026: quién va ganando la gobernación, según las encuestas recientes

Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y el republicano Steve Hilton disputarán la gobernación de California el martes 3 de noviembre de 2026. Los promedios publicados en octubre muestran cómo se distribuye la intención de voto entre ambos candidatos, según diferentes encuestas y metodologías.

Qué dicen las últimas encuestas para gobernador de California

El promedio de On Point Politics, actualizado el 2 de octubre y elaborado a partir de 13 encuestas públicas, ubica a Becerra con el 53,9% de la intención de voto y a Hilton con el 36,8%. La diferencia es de 17,1 puntos porcentuales.

Entre las mediciones individuales que aparecen en esa recopilación se encuentran las siguientes:

Independent Voter Project : encuestó a 2.906 votantes probables entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Becerra obtuvo el 48% y Hilton, el 38% .

encuestó a entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Becerra obtuvo el y Hilton, el . Manhattan Institute : consultó a 1.000 votantes probables entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre. En los resultados que incluyen a quienes se inclinan por un candidato, Becerra registró el 57% y Hilton, el 39% .

consultó a entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre. En los resultados que incluyen a quienes se inclinan por un candidato, Becerra registró el y Hilton, el . UC Berkeley Institute of Governmental Studies : realizó una encuesta entre 4.512 votantes probables , del 15 al 20 de septiembre. Becerra obtuvo el 58% y Hilton, el 33% .

realizó una encuesta entre , del 15 al 20 de septiembre. Becerra obtuvo el y Hilton, el . SurveyUSA : consultó a 742 votantes probables entre el 15 y el 20 de septiembre. El sondeo registró un 55% para Becerra y un 33% para Hilton .

consultó a entre el 15 y el 20 de septiembre. El sondeo registró un y un . UC Berkeley Citrin Center/TrueDot/Politico: la medición del 14 de septiembre, con una muestra de 1.983 votantes probables, ubicó a Becerra en el 54% y a Hilton en el 36%. Los datos están recogidos en el registro de On Point Politics.

Otra referencia es el promedio de The Hill y Decision Desk HQ, que mostraba a Becerra con el 53% y a Hilton con el 36,9% en la actualización consultada el 14 de octubre. Como se trata de otro agregado, esos porcentajes tampoco corresponden a una sola encuesta ni a una única muestra de entrevistados.

La última encuesta del PPIC ubica a Xavier Becerra con 60% de apoyo entre los votantes probables de California, frente al 38% de Steve Hilton, de cara a las elecciones del 3 de noviembre Fotomontaje editado con IA

Cómo cambió la carrera por la gobernación desde mayo en California

Antes de las primarias del 2 de junio, la contienda incluía a más aspirantes. Una encuesta de la Universidad de California en Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times y publicada el 28 de mayo, ubicó a Becerra con el 25%, a Hilton con el 21% y al empresario demócrata Tom Steyer con el 19%.

El estudio, realizado entre el 19 y el 24 de mayo, incluyó a 8.578 votantes registrados de California, consultados por internet en inglés y español. La información metodológica está disponible en el informe de Berkeley IGS, mientras que los resultados fueron publicados por Los Angeles Times.

En aquel momento, los candidatos competían por uno de los dos puestos que permitían avanzar a las elecciones generales. California utiliza un sistema de primarias abiertas, en el que todos los aspirantes participan en una misma contienda y los dos más votados avanzan a noviembre, independientemente de su afiliación partidaria.

Hilton o Becerra: quién va adelante en el conteo de las elecciones de California GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuándo son las elecciones para gobernador de California

La elección general se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026, según la proclamación oficial del gobernador de California. Los votantes elegirán al próximo gobernador entre los dos candidatos que avanzaron desde las primarias.

La Secretaría de Estado de California publica información oficial sobre el proceso electoral, el registro de votantes y las modalidades de votación. Los horarios y las opciones de voto anticipado deben comprobarse según el condado.