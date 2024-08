Elon Musk le prestó US$6 millones para comprar la casa de Gene Wilder, pero no honró la deuda: el tesoro de Willy Wonka

Jerome Silberman, conocido como Gene Wilder, le dio vida a uno de los personajes más entrañables en la historia del cine, al protagonizar Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971). El actor falleció en 2016, pero, aun así, tiene un vínculo con otra de las personalidades más relevantes en el mundo de la tecnología e innovación: Elon Musk. Ahora, el empresario comenzó los procedimientos de ejecución hipotecaria de una casa que alguna vez fue propiedad del actor. Según los reportes, Musk le dio al sobrino de Wilder un préstamo multimillonario para poder comprar esa vivienda.

El fundador de Tesla habría realizado un acto de buena fe, ya que se reveló que, además de aceptar vender la casa al pariente de Wilder por siete millones de dólares, aceptó prestarle 6,7 millones para la compra de esa propiedad.

Elon Musk vendIÓ la antigua casa de Gene Wilder a la familia del difunto actor kanebridgenews

No obstante, lejos de que los deudores cumplieran con el acuerdo, el cineasta Jordan Walker-Pearlman y su esposa, Elizabeth Hunter, se habrían retrasado con los pagos. A pesar de la generosidad inicial, esto habría llevado a la oficina de Musk a presentar un aviso por el incumplimiento.

Según consignó The Wall Street Journal, en 2020, el magnate acordó vender esta casa ubicada en Los Ángeles, específicamente en el barrio de Bel-Air, donde el productor había pasado gran parte de su infancia cuando la residencia le pertenecía a su tío. De acuerdo con la información obtenida por el medio citado, el aviso, que es el primer paso en el proceso de ejecución hipotecaria, indicaba que el prestamista podría forzar una venta 90 días a partir de la fecha de presentación.

Elon Musk reveló las condiciones para vender la propiedad en 2020 X

En 2020, el dueño de X anunció que vendería todas sus posesiones físicas, lo que representó una fuerte noticia debido a su gran cartera inmobiliaria. De acuerdo a lo que escribió él mismo, ya no sería dueño de ninguna casa, vendiendo tanto esta propiedad de Los Ángeles como algunas otras. En esta misma red social, Musk fue claro sobre lo que quería hacer con la mansión que le perteneció a Wilder.

“Solo una estipulación en la venta: soy dueño de la vieja casa de Gene Wilder. No puede ser derribada ni perder su alma”, escribió en una publicación en X en abril de ese año. Fue así como Musk pasó a vender la propiedad al sobrino del actor.

Sale a la venta la mansión de Willy Wonka

Según los reportes, a raíz del aviso que tuvo lugar en julio, la pareja listó la propiedad por 12,95 millones de dólares. En tanto que Walker-Pearlman se defendió al argumentar que está cooperando con Musk. “Aquí no hay tragedia”, señaló. “Elon nos dio una oportunidad mágica. No tengo ninguna queja”, agregó.

Elon Musk vende la antigua casa de Gene Wilder a la familia del difunto actor kanebridgenews

En sus declaraciones para The Wall Street Journal, el cineasta manifestó que las huelgas habían contribuido a los atrasos y que su esposa, Hunter, se sintió incómoda por no mantenerse al día con los pagos. “Ella ya no quería seguir debiéndole moralmente a Elon. Ya le debemos tanta deuda espiritual”, dijo.

Gene Wilder dio vida a Willy Wonka en 1971 Archivo

La casa cuenta con una gran piscina y casa de huéspedes. Tiene más de 260 metros cuadrados. Wilder adquirió la propiedad del terreno por 300 mil dólares en 1976 y lo vendió en US$2,75 millones en 2007, nueve años antes de fallecer.

LA NACION