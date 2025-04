Es de Puerto Rico, trabaja en California y quedó helado al ver el mensaje que le dejaron: “No hay para ilegales”

El puertorriqueño Guillermo Ortiz trabaja en el restaurante Planet Hollywood, en la Terminal Internacional Tom Bradley del aeropuerto de Los Angeles, y el pasado 21 de marzo experimentó un desagradable momento cuando atendió a una pareja que pagó en efectivo y se marchó, no sin antes dejarle el incómodo mensaje. “No hay propina para ilegales, regresa a México”, decía el recibo.

El mensaje racista decía: "No hay propina para ilegales" Captura/Telemundo

“Veinte minutos después de que se fueran, abrí la chequera y encontré el mensaje. Me sentí mal”, expresó el puertorriqueño a KTLA, donde aseguró: “Por la forma en que me miraban se podía ver que algo no estaba bien”.

Guillermo Ortiz está casado con una mujer mexicana y trabaja como mesero desde el 2014. En 11 años nunca le había sucedido algo así. “No les da derecho a hacer eso, aquí todos venimos a trabajar. Todos queremos progresar y salir adelante”, remarcó en declaraciones a Telemundo. En ese sentido, añadió: “No se me hace justo que por ciertas cosas que están pasando ahora, nos juzguen a todos por igual”.

De acuerdo al ticket, había una propina del 18,5% ya incluida en la cuenta, pero, como se indica al final del recibo, los clientes tienen el derecho de retirar ese dinero si no están satisfechos con dejar esa cantidad o con la atención.

El mesero pidió que deporten a “la gente que hace cosas malas”

Para Ortiz, las nuevas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump envalentonaron a las personas con este tipo de comportamiento racista. “Está sucediendo debido a lo que está pasando con el presidente Trump. Creo que esa es la razón por la que la gente actúa así”, consideró. En ese sentido, apuntó: “Probablemente, me vieron, saben que soy hispano, pensaron que soy mexicano o ilegal, no sé”.

A pesar del incidente, el puertorriqueño se mostró de acuerdo con la deportación de inmigrantes en casos específicos. “Yo estoy de acuerdo con lo que está pasando. Que deporten a la gente que está haciendo cosas malas; pero eso es una minoría, es un 2%, un 1%″, sostuvo, y remarcó: “Los demás venimos aquí a trabajar y a echar la familia adelante”.

Guillermo Ortiz recibió la nota racista de una pareja que no quiso dejarle propina Captura/ Telemundo

“Estoy orgulloso de lo que hago. Soy mesero y así es como apoyo a mis hijos, así es como apoyo a mi familia”, remarcó el puertorriqueño. En declaraciones a ABC 7, el hombre aseguró sentirse parte de Estados Unidos: “Trabajamos duro. Me siento parte de este país y estoy bastante seguro de que otras personas aquí sienten lo mismo”.

El mesero puertorriqueño se quedó sin trabajo porque el local de Planet Hollywood cerró sus puertas Página oficial Hollywood Planet LAX

Si bien informó el incidente a la gerencia del lugar e intentaron investigarlo, los clientes pagaron en efectivo y no dejaron ningún dato para poder localizarlos o identificarlos.

De todas formas, Guillermo Ortiz se quedó sin trabajo el pasado sábado 29 de marzo, ya que el local de Planet Hollywood cerró definitivamente sus puertas.