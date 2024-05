Halló una cámara oculta camuflada en su patio, que enfocaba a la casa de un vecino: así descubrieron quién la colocó

Escuchar

Vecinos de un barrio residencial de California quedaron sorprendidos luego de que el propietario de una casa en esa zona encontrara una cámara oculta en las inmediaciones de su terreno. El dispositivo estaba disimulado como una roca y enfocaba directo hacia una vivienda. Tras acceder a la memoria de almacenamiento, descubrieron quién la había colocado, aunque aún desconocen cuáles fueron sus intenciones.

En la esquina de la calle Glen Ridge se enterró la cámara y justo enfrente se encuentra la casa de la víctima User - Google Maps

James Dimapasok vive en Chino Hills, en el condado de San Bernardino, California. Hace unos días, fue alertado por un vecino que encontró una cámara a medio enterrar en un jardín a pocos metros de la calle. El objeto estaba cubierto de arcilla. “Tenía miedo y mi esposa estaba llorando”, le dijo el hombre a KTLA.

La cámara apuntaba directamente hacia la casa de la familia Dimapasok, en la intersección de las calles Palisade y Glen Ridge. Al enterarse de lo que sucedía, los residentes de esa vivienda quedaron desconcertados y manifestaron que no entendían por qué alguien pretendía grabarlos. Una vez que tuvieron el dispositivo en su poder, ingresaron a la memoria para ver el primer registro fílmico y así descubrir quién había colocado el dispositivo.

Justo enfrente de la cámara se puede ver la casa de la vícitima Google Maps

Qué se sabe del sospechoso que instaló una cámara oculta en un barrio de California

Las imágenes que consiguieron descargar de la cámara mostraban al sospechoso mientras sacudía la tierra para ocultar el dispositivo. Se podía ver que usaba guantes de jardinería, una camiseta azul y un casco de bicicleta de competición, de esos que son cerrados al frente. Una vez que logró ponerlo donde quería, el hombre se marchó en un monopatín.

Cuando los vecinos empezaron a investigar, notaron que la cámara se alimentaba con una fuente de energía inalámbrica. Según la Policía, el dispositivo capturaba la señal de una torre de telefonía celular local, por lo que se podría haber utilizado para transmitir en vivo.

A pocos minutos del lugar donde se colocó la cámara hay una escuela; una vecina sospecha que podrían estar siguiendo a un niño Google Maps

En diálogo con KTLA, el vecino de Chino Hills aseguró que no sabía por qué alguien querría filmar su domicilio. Además, contó que, en medio del desconcierto, intentó fijarse si la cámara de vigilancia de su casa había capturado la imagen del sospechoso desde otro ángulo. Efectivamente, su aparato también pudo ver al sospechoso llegar al lugar, cavar la tierra e irse tras colocar el dispositivo de vigilancia. Sin embargo, el video no le sirvió para poder distinguir a la persona ni obtener algún rasgo particular que lo ayudara en la búsqueda.

Los vecinos de Chino Hills están en alerta mientras buscan al sospechoso

Según explicó, Dimapasok le comentó al medio que ahora trabaja en reforzar el sistema de seguridad de su hogar, mientras el caso sigue bajo investigación por parte del Departamento del Sheriff de San Bernardino. En diálogo con la prensa local, aprovechó para enviarle un mensaje al sospechoso: “No tengo dinero. Así que hagas lo que hagas, ya sea plata o lo que sea, no tengo nada y no sé por qué lo estás haciendo”

Antes de que la televisión se marchara del barrio, una vecina de la familia, Julissa Castillo, se acercó a los periodistas para plantear otra hipótesis. Dijo que por en esa calle pasan varios chicos a diario para dirigirse a la escuela. “Me preocupa que tal vez estén vigilando a un niño en particular”, advirtió.

