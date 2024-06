Se fue a Los Ángeles tras vivir en San Francisco, Nueva York y Chicago: estas son las peores cosas que experimentó

Escuchar

Una artista que vive desde hace cinco años en Los Ángeles, California, y que antes había estado en la ciudad de Nueva York, en San Francisco y también en Chicago, tiene una mirada crítica sobre estas populares metrópolis. Actualmente, experimenta distintas situaciones como ciudadana que le dejaron un sabor amargo sobre los espacios verdes, el tránsito y la conducción de los autos, las amistades, como también el sentimiento de soledad.

“La planificación urbana en Los Ángeles es horrible”, describió Stevie Howell en un ensayo en Business Insider: “Quitaron la mayoría de los canales que hacían de Venice, Venice, se llevaron los tranvías, construyeron autopistas que atraviesan todas las áreas de bajos ingresos, hay calles enormes que no son transitables y edificios que no están a escala humana”, dijo. Una ciudad que no valora la belleza urbana.

Stevie Howell vive en la ciudad de Los Ángeles, California, desde hace cinco años global-ambassadors.org

Además, la artista criticó que existen pocos espacios verdes en la zona si se compara a Los Ángeles con Nueva York o San Francisco. Esta no es la primera vez que alguien marca la falta de naturaleza en las ciudades. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) recomienda a los gobiernos la construcción de parques y plazas para mejorar la calidad del aire contra la polución generada por las grandes concentraciones de personas y también para preservar la salud mental de las personas, ya que, son espacios que funcionan como encuentro social y ayudar a disminuir el estrés.

Cómo es manejar en Los Ángeles

“Conducir aquí apesta”, dijo Howell sin dudar. “Ir del este al oeste o viceversa puede ser insoportable, incluso con un arsenal de excelentes podcasts cargados”. Y agregó: “Caminar no es realmente una opción debido a las calles enormes y las distancias extremas. Cada vez que lo intento, casi me atropella un conductor que simplemente no espera que haya alguien caminando”.

“El tráfico hace que sea tan difícil llegar a lugares. Para mí, esto significa menos visitas a museos, galerías, espectáculos, charlas o incluso simplemente a cenar al otro lado de la ciudad. A menudo, las mismas exhibiciones de museos viajan a otras ciudades, y ha habido ocasiones en las que me he perdido toda la duración en Los Ángeles, pero las he visto en un viaje rápido a Nueva York o Chicago”, destacó la artista.

Antes de vivir en Los Angeles, Stevie Howell residió en Nueva York, Chicago y San Francisco lacity.gov

La revista Forbes realizó un ranking de las peores ciudades para conducir en Estados Unidos y reveló que Los Ángeles se encuentra entre las 20 primeras por su gran número de accidentes automovilísticos que resultaron fatales, los elevados precios de la gasolina que hacen al mantenimiento del auto y el alto tiempo promedio de viaje que enfrentan los trabajadores cada día para trasladarse.

La soledad en Los Ángeles

Sorprendentemente, para Stevie Howell, esta ciudad la hace sentir “aburrida”. Más allá del bullicio y sus multitudes, para la artista hay una “falta de vitalidad” que no sintió nunca ni en Nueva York ni en San Francisco. Además, relató que en esta gran ciudad se siente como “aislada”. Aunque mucha gente vive allí, afirmó que es muy difícil interactuar, ya que todos parecen estar en su propio mundo, “haciendo lo suyo”.

Stevie Howell junto a su madre Instagram @stevie_howell

Por todos estos motivos, que unificó como una “falta de sentido de comunidad”, Howell cree que es difícil sentirse conectado con la ciudad en su conjunto.

