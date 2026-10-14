Redadas masivas: advierten que el ICE intensificaría los arrestos migratorios con la operación “Safe California”

Organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron en octubre de 2026 sobre un incremento de los arrestos migratorios en California, ante la posible operación “Safe California” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El despliegue buscaría aumentar las detenciones desde San Diego hacia el norte del estado, aunque el gobierno federal no confirmó su alcance.

Operación “Safe California” del ICE

Según KPBS, que cita fuentes del Washington Examiner, el operativo duraría 45 días y comenzaría en San Diego. Los agentes habrían recibido instrucciones de detener a personas sin importar sus antecedentes penales.

KPBS indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió a sus solicitudes de comentarios. El alcance del despliegue sigue sin confirmación oficial.

Campaña en redes sociales incita a identificar a agentes del ICE en aplicaciones de cita y divulgar su información

Arrestos del ICE: alertas desde San Diego

Arturo Gonzalez, activista comunitario que monitorea operativos, denunció un aumento de la actividad durante la última semana y media. También reportó agentes con chalecos de seguridad en obras de construcción.

Ian Seruelo, abogado migratorio de PAG-ASA Law Clinic, dijo que recibió más llamadas de familiares de detenidos y que el temor se intensificó.

Colegios comunitarios: impacto en estudiantes y familias

Según CalMatters, el distrito de colegios comunitarios de San Diego reportó el arresto de un estudiante en una calle que atraviesa un campus.

El medio también documentó la detención del padre de una estudiante en Allan Hancock College, en Santa Maria. El Departamento de Seguridad Nacional negó ese arresto en el campus; no se estableció que estos episodios pertenecieran a “Safe California”.

Organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron en octubre de 2026 sobre un incremento de los arrestos migratorios en California, ante la posible operación “Safe California” CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Redadas del ICE en California: para tener en cuenta

Los abogados recomiendan llevar una “tarjeta roja” para comunicar a los agentes que su portador conoce sus derechos y que se puede guardar silencio y contar con un defensor legal, independientemente del estatus migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.