Qué se sabe de las redadas del ICE en California y los operativos que se extienden desde San Diego

En los primeros días de octubre de 2026, organizaciones defensoras de inmigrantes reportaron más de 100 arrestos durante redadas del ICE cerca de zonas agrícolas de Fresno y el Valle Central. Los operativos buscarían aumentar las detenciones migratorias y formarían parte de un despliegue de 45 días iniciado en San Diego, con avance hacia Los Ángeles y San Francisco.

Operativo Safe California desde San Diego

Washington Examiner informó, con base en fuentes anónimas, que “Operation Safe California” comenzó en San Diego y sus alrededores.

Según esas fuentes, los agentes recibieron instrucciones de arrestar a los inmigrantes indocumentados que encontraran, incluso sin antecedentes penales.

Agentes de las oficinas de Los Ángeles y San Francisco participarían en el avance hacia el norte, que llegaría al Área de la Bahía en noviembre.

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Detenciones reportadas en California

La cifra superior a 100 arrestos procede de activistas . No existe un balance oficial ni una lista que permita vincular todos los casos con el supuesto operativo.

. No existe un balance oficial ni una lista que permita vincular todos los casos con el supuesto operativo. United Farm Workers reportó 60 detenciones en un día en el Valle Central. SIREN indicó que el Área de la Bahía aún no registraba una actividad similar.

Qué respondió el gobierno federal sobre las detenciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no confirmó ni negó el despliegue y sostuvo que el ICE no comenta operaciones por razones de seguridad.

De acuerdo con NBC News, el DHS y el ICE reconocieron que existen metas de arrestos, pero negaron que se apliquen cuotas.

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Alerta entre organizaciones migrantes de California

Jeremy Barousse, de Santa Clara County Rapid Response Network, pidió mantener la calma, informarse y recurrir a la línea de respuesta rápida y los materiales sobre derechos.

Huy Tran, director ejecutivo de SIREN, recomendó obtener tarjetas rojas, participar en capacitaciones y evitar ponerse en riesgo ante los agentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.