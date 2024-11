¿Son parecidas? California se llenó de “dobles” de Zendaya por este peculiar evento

Desde hace varias semanas, los concursos de imitadores están en tendencia en Estados Unidos. Todo comenzó con el evento que atrajo a más de dos mil personas al Washington Square Park de Nueva York para encontrar al seguidor de Timothée Chalamet más parecido al actor. Un mes más tarde, una multitud de fanáticos de Zendaya participaron de una nueva competencia de dobles en Oakland, California.

Zendaya es una actriz y cantante estadounidense de 28 años que participó en películas exitosas como “The Greatest Showman” y la reciente “Challengers”, además de interpretar a Michelle Jones-Watson en “Spider-Man: Homecoming” y en sus secuelas “Far From Home” y “No Way Home”. A lo largo de su carrera, fue galardonada en varias oportunidades, por ejemplo, al obtener dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Se trata de toda una estrella del cine estadounidense y una de las personalidades más famosas nacidas en Oakland, California. Frente a esto, una gran cantidad de fanáticos se reunieron en su ciudad natal para presenciar su concurso de imitadores.

Una gran cantidad de fanáticos se reunieron en Wilma Chan Park, Oakland, California, para presenciar su concurso de imitadores de Zendaya (Brontë Wittpenn) Brontë Wittpenn

El concurso de dobles de Zendaya en California

El pasado miércoles 20 de noviembre, el viento y la lluvia en Oakland, California, no impidieron que los seguidores de Zendaya se acercaran a Wilma Chan Park para participar de su concurso de dobles. Este fue el primero en tener como foco a una celebridad femenina en el último tiempo, por lo que Cassi Simms, organizadora del evento, afirmó: “Creo que las mujeres también deberían poder divertirse y tener su espacio”.

De acuerdo con NBC Chicago, a lo largo de la competencia, las imitadoras de Zendaya desfilaron por la pasarela y bailaron mientras vestían atuendos basados en los personajes interpretados por la actriz. Al respecto, Simms explicó: “Zendaya ha interpretado a muchos personajes diferentes a lo largo de su vida, y si perteneces a una de esas categorías, no tienes por qué parecerte a ella en el espejo. También se trata de cómo te representas y cómo te comportas”.

Tras unas horas, la concursante Zainab Bansfield ganó la competencia y se llevó a casa un premio de US$40 y productos para el cuidado del cabello. “Cuando era más joven, me parecía mucho a Zendaya, así que sentí que era mi oportunidad”, comentó. Por último, agregó: “No bailo tan bien como ella, pero definitivamente tengo algunos movimientos”.

Zainab Bansfield, la ganadora del concurso, se llevó un premio de US$40 y productos para el cuidado del cabello (Brontë Wittpenn) Brontë Wittpenn

De esta forma, el de Zendaya se sumó a una larga lista de concursos de imitadores que se llevaron a cabo en Estados Unidos en el último tiempo. Días después del evento de Timothée Chalamet, otros hombres se reunieron en San Francisco para encontrar a los fanáticos más parecidos a Harry Styles, y en Nueva York para hacer lo propio con los seguidores de Zayn Malik. Por último, los actores Jeremy Allen White y Glen Powell también tuvieron sus propias competencias en Chicago y en Austin.

La tendencia de los concursos de imitadores

Ante la nueva tendencia por la que cada semana se viraliza un nuevo cartel de concurso, Nolan Higdon, profesor de comunicaciones de Cal State East Bay, destacó: “Nos hemos convertido en una cultura muy obsesionada con las celebridades, especialmente en los últimos 30 años. La fama ha sido un objetivo para gran parte del público y eso está estrechamente vinculado con las redes sociales”.

Una de las críticas recurrentes a estos eventos es la promoción de la misoginia y de los estándares de belleza inalcanzables. No obstante, Simms aclaró que el suyo no se centró en la apariencia física de las participantes: “Como mujer negra, definitivamente considero la forma en que las mujeres negras pueden sentirse acerca de estar en estos espacios, e Internet puede ser un lugar muy tóxico, pero quería generar un lugar para que las personas se reunieran, se divirtieran, no sintieran que hay presión para superar a los demás”.

Por otro lado, también hay quienes ven el lado positivo de los concursos de imitadores. Entre ellos, el sociólogo y crítico cultural británico Ellis Cashmore dijo a CNN: “Saben que no es realmente Harry Styles en el escenario, pero si alguien que se parece tanto a él, incluso podría ser él, le estás dando a alguien una indicación de cuán maleables y cambiantes somos como seres humanos. La humanidad no es fija”.

Por último, Cashmore remarcó la posibilidad de crear una verdadera comunidad fundada en el fanatismo por una celebridad. “Estos concursos de parecidos nos brindan la oportunidad de relacionarnos y formar nuevas relaciones con personas que hasta ahora no conocíamos y con las que nunca nos cruzaríamos”, sentenció.

