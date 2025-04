Quiénes se adhieren al paro general de la CGT del 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general de 24 horas para el próximo jueves 10 de abril, en lo que será la tercera protesta de la central obrera contra el gobierno de Javier Milei. La medida cuenta también con la adhesión de las dos vertientes de la CTA, lo que amplía el alcance del paro e impactará en el funcionamiento habitual de varios servicios y actividades. En este contexto, uno de los principales interrogantes es quiénes se sumarán a la convocatoria.

La adhesión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), anunciada en una conferencia de prensa conjunta, tendrá un fuerte impacto en la actividad de los ferrocarriles, el transporte aerocomercial y los puertos. Sin embargo, los colectivos circularán con normalidad, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se distanció de la agrupación por diferencias con su actual conducción, encabezada por el dirigente portuario Juan Carlos Schmid.

Uno por uno, qué sectores paran

A continuación, el detalle de los sectores que confirmaron su adhesión al paro:

En el transporte público, los ferroviarios, los metrodelegados del subte porteño y el Sindicato de Peones de Taxis acompañarán la medida, pero el panorama con los colectivos es incierto. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UTA y los empresarios del sector, en un intento por impedir que los choferes se plieguen a la huelga. Por lo tanto, habrá servicio de colectivos normalmente.

En el transporte aéreo, los doce gremios que integran el sector ya confirmaron su adhesión al paro, incluidos los controladores aéreos. Aunque estos últimos están obligados a garantizar al menos un 45% de la actividad por ser un servicio esencial, la medida afectará de forma significativa la operación aérea. De hecho, aerolíneas como Latam, JetSmart y Aerolíneas Argentinas ya comenzaron a anunciar reprogramaciones, cancelaciones y devoluciones de pasajes. Mientras tanto, compañías internacionales como Iberia y GOL todavía no definieron su esquema frente al paro, aunque la adhesión de todos los gremios del sector (desde pilotos hasta controladores) hace prever que la mayoría de los vuelos quedarán suspendidos.

En el sector bancario, la Asociación Bancaria se suma al paro y no habrá atención presencial en bancos públicos ni privados; las operaciones quedarán limitadas a los canales digitales.

En el comercio, el panorama es más complejo, teniendo en cuenta que el Sindicato de Empleados de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, aún no definió su postura y el dirigente no participó de las reuniones de la CGT donde se resolvió la medida. Aun si adhirieran formalmente, el sindicato no tiene la fuerza suficiente para frenar la actividad de las grandes cadenas de supermercados, que planean abrir con personal reducido. En tanto, muchos comercios de barrio, donde no hay trabajadores sindicalizados, también abrirían sus puertas si hay transporte.

En el rubro gastronómico, el gremio mayoritariamente respalda la protesta, aunque con excepciones. La seccional porteña, dirigida por Dante Camaño, anticipó que no se sumará, por lo que la actividad en restaurantes y bares dependerá en gran medida de si el personal puede trasladarse.

En educación, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó su participación, lo que impactará en el dictado de clases en escuelas y universidades.

LA NACION