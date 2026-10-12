Trayectoria del huracán Simón: avanza como categoría 3 frente a México y prevén un giro a tierra que no tocará EE.UU.

El huracán Simón avanzaba este lunes 12 de octubre como categoría 3 frente al occidente de México, con vientos sostenidos de 185 km/h, mientras el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticaba un giro hacia tierra a mediados de semana. Según el aviso de la madrugada, el sistema se encontraba a 75 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y mantenía amenazas de inundaciones, deslaves y marejada para sectores de la costa mexicana.

Trayectoria del huracán Simón: dónde está y cuándo giraría hacia México

El centro del ciclón estaba ubicado en los 20 grados de latitud norte y 106,3 grados de longitud oeste , a unos 235 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo.

, a unos 235 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo. Se desplazaba hacia el noroeste a aproximadamente 7 km/h, de acuerdo con el boletín del NHC.

Isaías tocó tierra en Florida como un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora

La previsión indica que ese movimiento continuará hasta las primeras horas del martes 13 de octubre. Después, Simón giraría gradualmente hacia el noreste y se internaría en el occidente de México alrededor de mediados de semana; el aviso mantiene ese momento como una estimación, sin precisar una localidad de entrada.

El organismo anticipa un debilitamiento lento, aunque espera que conserve fuerza de huracán hasta mediados de semana. La pérdida de intensidad sería más rápida después de ingresar a tierra, por lo que el descenso de categoría previsto debe leerse junto con las advertencias por lluvias y marejada.

Qué zonas de México tienen alertas y cuánta lluvia se espera

El aviso de huracán abarca desde Playa Pérula hasta El Roblito y las islas Marías. Además, existe una vigilancia de huracán desde el norte de El Roblito hasta Bahía Tempehuaya: esa categoría de alerta indica que las condiciones de huracán son posibles dentro de las siguientes 48 horas, según explica el NHC.

El huracán Simón avanza como categoría 3 frente a México y prevén un giro a tierra que no tocará EE.UU. NHC

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 30 kilómetros desde el centro; los de tormenta tropical alcanzan hasta 95 kilómetros. Esa distribución permite que las condiciones peligrosas afecten sectores costeros mientras el ojo permanece sobre el océano.

El pronóstico contempla entre 51 y 102 milímetros adicionales de lluvia en sectores costeros del suroeste y occidente mexicano, con cantidades aisladas de entre 152 y 203 milímetros en partes de Jalisco y Sinaloa.

Los acumulados máximos aislados de todo el episodio podrían alcanzar 762 milímetros en zonas de Michoacán, Colima y Jalisco, con riesgo de inundaciones y deslaves, especialmente en terrenos con pendientes.

Simon podría tocar tierra como potente huracán en las costas del estado de Jalisco y avanzar directamente hacia Puerto Vallarta después SMN

Qué indica el pronóstico de Simón para el sur de California

El boletín del NHC concentra las alertas terrestres en México y proyecta un desplazamiento posterior hacia el noreste, dentro de ese país.

No incluye avisos para el sur de California ni sustenta una llegada del ciclón a esa región estadounidense; tampoco ofrece una previsión específica de efectos indirectos allí.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.