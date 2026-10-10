El huracán Isaías tocó tierra en Florida, causó destrozos y se degradó a ciclón postropical

El huracán Isaías tocó tierra la noche del viernes 9 de octubre cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h. La intensidad de los vientos provocó daños en viviendas y comercios de Pensacola. El sábado, el sistema se debilitó sobre Alabama y pasó a ser un ciclón postropical. Al menos dos personas murieron a causa de la caída de árboles, según informaron las autoridades el sábado.

Destrozos en Florida y cortes de electricidad

En Pensacola, los vientos arrancaron techos, quebraron ramas y provocaron interrupciones del suministro, de acuerdo con el reporte de un periodista de AFP presente en la ciudad.

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y se degradó a ciclón postropical ZoomEarth

Más de 850 mil clientes quedaron sin electricidad tras el paso del huracán, según The Weather Channel.

Inundaciones y tornados tras el paso de Isaías

La pérdida de sus características tropicales no elimina los peligros: sus remanentes mantienen lluvias intensas y ráfagas en el interior del sureste, según The Weather Channel.

El riesgo de inundaciones repentinas será mayor el sábado en sectores de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, especialmente en terrenos montañosos, informó ese medio.

Hay riesgo de inundaciones en Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También existe amenaza de tornados el sábado en Georgia, el este del noroeste de Florida y las Carolinas. El riesgo de tornados aislados continuará el domingo en el este del país, según el mismo pronóstico.

Para tener en cuenta

The Weather Channel recomienda prepararse para cortes de electricidad que podrían durar horas o varios días en las zonas costeras afectadas. También aconseja evitar áreas inundables, nunca conducir por carreteras cubiertas de agua y esperar la autorización de las autoridades locales antes de regresar a sectores de la costa del Golfo impactados por el huracán.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.