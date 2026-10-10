El huracán Isaías tocó tierra en Florida, causó destrozos y se degradó a ciclón postropical
El ciclón arrancó techos y provocó cortes de electricidad antes de debilitarse; sus remanentes mantienen el riesgo de inundaciones, ráfagas y tornados durante el fin de semana
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El huracán Isaías tocó tierra la noche del viernes 9 de octubre cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h. La intensidad de los vientos provocó daños en viviendas y comercios de Pensacola. El sábado, el sistema se debilitó sobre Alabama y pasó a ser un ciclón postropical. Al menos dos personas murieron a causa de la caída de árboles, según informaron las autoridades el sábado.
Destrozos en Florida y cortes de electricidad
- En Pensacola, los vientos arrancaron techos, quebraron ramas y provocaron interrupciones del suministro, de acuerdo con el reporte de un periodista de AFP presente en la ciudad.
- Más de 850 mil clientes quedaron sin electricidad tras el paso del huracán, según The Weather Channel.
Inundaciones y tornados tras el paso de Isaías
- La pérdida de sus características tropicales no elimina los peligros: sus remanentes mantienen lluvias intensas y ráfagas en el interior del sureste, según The Weather Channel.
- El riesgo de inundaciones repentinas será mayor el sábado en sectores de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, especialmente en terrenos montañosos, informó ese medio.
- También existe amenaza de tornados el sábado en Georgia, el este del noroeste de Florida y las Carolinas. El riesgo de tornados aislados continuará el domingo en el este del país, según el mismo pronóstico.
Para tener en cuenta
The Weather Channel recomienda prepararse para cortes de electricidad que podrían durar horas o varios días en las zonas costeras afectadas. También aconseja evitar áreas inundables, nunca conducir por carreteras cubiertas de agua y esperar la autorización de las autoridades locales antes de regresar a sectores de la costa del Golfo impactados por el huracán.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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