Un alcalde latino y republicano en California advierte sobre el aumento de redadas del ICE: “Aterran a la comunidad”

El alcalde de Mendota, Víctor Martínez, cuestionó los reportes de mayor actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en esta ciudad agrícola de California. En un comunicado municipal pidió apoyo a representantes estatales y federales porque el miedo a las detenciones afecta las clases, las consultas médicas y el trabajo.

El reclamo de Víctor Martínez ante las redadas del ICE

“La ciudad de Mendota está totalmente en desacuerdo con las actividades de control migratorio del ICE que generan miedo en nuestra comunidad”, declaró Víctor Martínez, alcalde de Mendota, en el comunicado publicado por KSEE/KGPE.

El alcalde Víctor Martínez sostuvo que los estudiantes temen asistir a clases Freepik/Archivo

Martínez, quien cambió del Partido Demócrata al Republicano en 2024, según consignó Fox26News, sostuvo que los estudiantes temen asistir a clases y las familias evitan salir de sus viviendas. La municipalidad rechazó los operativos que interrumpen la vida cotidiana, según el mismo medio.

Trabajadores agrícolas y familias de Mendota

El alcalde destacó que los trabajadores del campo cosechan alimentos que consumen familias de todo el país. También convocó a agricultores y empleadores agrícolas a respaldarlos , según consignó Telemundo.

, según consignó Telemundo. Martínez dijo que recibió mensajes de conocidos sobre detenciones de familiares.

Qué representantes recibieron el pedido de apoyo

Mendota solicitó acciones al congresista Adam Gray, los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, la asambleísta Esmeralda Soria y otros funcionarios. El comunicado no acredita una respuesta de esos representantes.

El alcalde Víctor Martínez convocó a agricultores y empleadores agrícolas a respaldar el pedido del cese de operativos del ICE Damian Dovarganes - AP

En Parlier, la alcaldesa Alma Beltrán también expresó preocupación por reportes de actividad migratoria y sus consecuencias para la comunidad.

Para tener en cuenta

El comunicado municipal no anuncia un programa de asistencia ni requisitos para solicitar beneficios. Martínez pidió a los residentes mantener la calma, estar atentos a su entorno y cuidarse mutuamente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.