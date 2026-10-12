Redadas del ICE en California: denuncian cientos de detenciones de inmigrantes por operativo masivo en octubre 2026
Activistas alertan sobre detenciones en zonas agrícolas. Reportes vinculan el despliegue con una intervención de 45 días aún sin confirmación federal
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Activistas denunciaron más de 100 arrestos de inmigrantes durante los primeros días de octubre de 2026 en California, en medio de reportes sobre un supuesto despliegue federal denominado Safe California.
Dónde se denunciaron detenciones durante las redadas del ICE en California
- Según informó Telemundo el 10 de octubre, las detenciones incluyen zonas próximas a campos agrícolas de Fresno y del Valle Central.
- La intervención habría comenzado cerca de San Diego y se prolongaría al menos 45 días, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evitó confirmar su existencia ante consultas periodísticas.
Telemundo informó sobre arrestos cerca de áreas agrícolas y recogió la estimación de activistas de más de 100 personas detenidas en los últimos días.
El reporte no proporciona un listado individualizado ni una cifra oficial que permita establecer cuántos casos corresponden al supuesto operativo.
También se reportaron denuncias sobre detenidos cuyo paradero se desconocía, una situación que dificulta a sus familiares identificar dónde están y buscar asistencia jurídica.
Entre los testimonios recogidos figura el de Prudencio Rivera, quien relató que fue detenido y posteriormente liberado al no tener antecedentes penales.
Qué se sabe del supuesto operativo Safe California de 45 días
El despliegue comenzó en San Diego y sus alrededores, con una duración prevista de al menos un mes y medio. Fuentes citadas por Univisión afirmaron que los agentes recibieron instrucciones de detener a inmigrantes indocumentados que encontraran, incluso sin antecedentes penales.
- El medio local también describió un avance hacia Los Ángeles y San Francisco, con personal procedente de oficinas de esas ciudades; esos detalles continúan atribuidos a fuentes reservadas.
- Consultado por el Washington Examiner, el DHS respondió que no divulga ni discute operaciones policiales por razones de seguridad del personal. Por lo tanto, la respuesta federal deja sin confirmar públicamente el nombre, el calendario y el alcance del despliegue denunciado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.