Caos y decepción en el Liverpool de Luis Díaz tras desequilibrantes palabras de Mohamed Salah: “Estoy más afuera que dentro”

La gran estrella de los últimos años en Anfield Road está a meses de un final caótico. Mohamed Salah, compañero de equipo del colombiano Luis Díaz, podría hacer maletas y despedirse del Liverpool tras una decepcionante situación que afronta.

El egipcio, de 32 años de edad, está a solo 7 meses de cumplir su contrato con el equipo de Merseyside y parece que desde la directiva del club no hay señales de una renovación. La situación no solo preocupa a los hinchas, también a Mohamed Salah.

Este domingo, el africano fue clave con u doblete para que el Liverpool le remontara a Southampton, en la fecha 12 de la Premier League, y ganara 2-3 un partido que se hizo cuesta arriba. Tras el encuentro llegó el bombazo.

“Bueno, estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club, probablemente estoy más fuera que dentro”, señaló el jugador emblema del Liverpool.

“Ya sabéis que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro”, agregó.

El contrato de Mohamed Salah vence el 30 de junio de 2025 y los directivos de Liverpool reflexionan sobre su renovación, ya que es el jugador mejor pago de toda la historia, con un sueldo de entre 350.000 y 400.000 libras esterlinas a la semana.

Fenway Sports Group (FSG), dueño del equipo, no quieren romper con la estructura salarial de la plantilla con un aumento de sueldo. Además, no tienen claro hacerle un contrato largo a un jugador que supera los 30 años, a pesar de que sea su máxima estrella.

“Quiero a los fans. Los fans me quieren a mí. Al final, no está en mis manos ni en las de los fans. Vamos a esperar y ver. No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Champions League . Estoy decepcionado, pero ya veremos”, indicó.

Mohamed Salah y su agente Ramy Abbas esperan que sobre su mesa llegue la oferta oficial de renovación para evaluar sus posibilidades, ya que siempre está en el aire el interés del fútbol árabe. El año pasado iba a ‘bañar de oro’ al egipcio para que jugara en Arabia Saudita.

“Soy muy profesional. Todo el mundo puede ver mi ética de trabajo. Solo intento disfrutar de mi fútbol y jugar al máximo nivel tanto como sea posible. Solo hago lo mejor que puedo porque soy así y trato de darlo todo por mí mismo y por el club. Ya veremos qué pasa a continuación”, finalizó.

