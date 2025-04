Es venezolano, fue admitido en Harvard y la reacción de su familia conmovió a todos: “Nunca imaginé posible”

Fabio Fabbiani, un venezolano de 18 años, fue grabado mientras recibía la confirmación de admisión a la Universidad de Harvard. Entre lágrimas, abrazos y gritos, el joven celebró la noticia que lo convierte en uno de los pocos alumnos latinos que logra ingresar a esa prestigiosa institución, con una propuesta de estudios centrada en Finanzas, Economía y Gobierno.

De Venezuela a Harvard: el video viral del latino que emocionó a todos

“Es una oportunidad que nunca imaginé posible”, contó Fabio en una entrevista con Univisión, al recordar cómo su familia dejó Maturín, en el estado Monagas, y se instaló en Estados Unidos cuando él tenía apenas seis años.

Con voz emocionada, recordó el momento en que recibió la confirmación de Harvard: “Mis padres hicieron muchos sacrificios al dejar Venezuela. Ellos lloraron durante dos días. No podían creerlo”. El video, grabado por un familiar, se viralizó en TikTok, Instagram y X, replicado por cientos de usuarios que celebraron el logro.

Fabbiani no solo fue admitido en Harvard, sino que también recibió ofertas de otras 15 universidades, entre ellas Johns Hopkins, University of Miami, University of Florida Honors College y Florida State University. “Hace 12 años, mi familia y yo llegamos a EE.UU. sin saber mucho inglés, pero con grandes sueños. Durante las últimas semanas fui aceptado en las instituciones más destacadas del país para estudiar Finanzas, Economía y Gobierno”, escribió en un posteo de LinkedIn.

La constancia como clave del éxito para ser aceptado en la Universidad de Harvard

“Esto es solo el comienzo, ahora se abren muchas oportunidades por delante”, expresó Fabio en la entrevista. A sus 18 años, el joven venezolano no solo celebró el logro personal junto a su familia, sino que también compartió su visión a futuro: aportar a la comunidad latina desde espacios de decisión vinculados a la economía y las finanzas.

“Quiero trabajar en instituciones como el Banco Mundial, en proyectos que impulsen el desarrollo de mi comunidad latina”, planteó Fabio. Consultado por sobre cuál fue la clave de su recorrido, respondió: “Para mí, la constancia. En todo lo que tú hagas. Y lo digo porque hay posibilidades de que lo que intentes no te vaya a salir, pero con constancia y siguiendo tus metas, vas a lograr lo que te propongas”.

Participación en la Finance Academy de Morgan Stanley

El joven participa desde octubre de 2024 en la Finance Academy de Morgan Stanley, un programa de formación intensiva en banca de inversión, desarrollo sostenible, estrategia de IPO y finanzas corporativas.

Allí lideró como Managing Director la simulación de una salida a bolsa de Reddit y colaboró en el diseño de un plan de negocios para una startup de tecnología aplicada a la seguridad.

“Esta experiencia fortaleció mi comprensión de los mercados de capitales y la toma de decisiones estratégicas”, escribió Fabbiani en su perfil profesional.

Su trayectoria en Future Business Leaders of America y su propio canal de YouTube

En los últimos años, Fabbiani ocupó cargos de liderazgo en la organización estudiantil Future Business Leaders of America (FBLA, por sus siglas en inglés), con más de 80.000 miembros en la región sur de Estados Unidos. Fue director del Consejo Nacional del Sur, vicepresidente Ejecutivo de la filial Mater y vocero estatal en Florida, donde impulsó programas de comunicación y formación juvenil.

Fabio tiene un canal en Youtube donde analiza la realidad política y económica del país Yotube:PurplePoliticalTalk

Además, el joven fundó hace varios años el canal Purple Political Talk en YouTube, donde analiza política electoral estadounidense desde una perspectiva juvenil. Sus videos superaron el millón de visualizaciones y fueron utilizados por medios latinoamericanos para abordar el escenario político de Estados Unidos.