En medio de un contexto de inestabilidad económica, reducción de la inflación, pero que todavía se mantiene, queda poco más de un año para las elecciones de 2024, donde Estados Unidos elegirá al nuevo presidente. Si bien parece una fecha lejana, para los posibles candidatos es todo lo contrario y, desde fines de 2022, ya trabajan en sus campañas. Fue precisamente en noviembre de ese año que Donald Trump fue el primero en anunciar que aspiraba a convertirse en mandatario nuevamente.

De acuerdo con una reciente encuesta hecha por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, un 53% de los estadounidenses sostuvo que no apoyaría al político, si llega a ser candidato, mientras que un 11% adicional duda, pero se inclinaría por no respaldarlo.

Los números no son nada despreciables, ya que cerca de dos tercios de los ciudadanos de ese país no votarían por el republicano. Si bien Trump no deja de ser noticia debido a las múltiples demandas que enfrenta con la Justicia, es precisamente su irreverencia ante la ley lo que también lo perjudica como posible candidato.

A esto se suma el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, protagonizado por grupos de republicanos que apoyaban fervientemente a Trump. Luego de múltiples y largas audiencias para establecer responsabilidades por aquel hecho delictivo, el expresidente reconoció de manera parcial que tuvo parte en ello.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el magnate. Todavía tiene una base sólida de republicanos que respaldarían su candidatura para 2024. De acuerdo con la encuesta, un 63%, casi dos tercios, lo apoyarían para una nueva postulación, un dato nada despreciable.

De hecho, se trata de un número que va en aumento, ya que la misma encuesta se realizó en abril y arrojó que el 55% de los votantes republicanos lo apoyaban. De esa manera, siete de cada diez votantes todavía mantienen una opinión positiva de Trump.

Los resultados de la consulta refuerzan los argumentos de algunos de los rivales de Trump por la nominación republicana, que elogian su mandato como presidente, pero advierten que no podría ganar una elección presidencial, debido a que debe ir más allá de su base sólida de votantes y convencer a millones de estadounidenses que no se identifican con sus políticas ni con la serie de juicios que enfrenta.

Algunos de los candidatos que se disputarán el liderazgo republicano

Este lunes en Georgia, Trump y otras 18 personas formaron parte de una acusación general en la que se alegó que planearon anular ilegalmente su derrota en las elecciones de 2020 y detener la transición pacífica del poder.

De continuar con su postulación a las elecciones primarias del Partido Republicano, por el momento, Trump competiría contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el empresario Vivek Ramaswamy; el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el presentador de radio Larry Elder y el senador por Carolina del Sur Tim Scott, quienes tratarán de obtener los votos de la sólida base de votantes de la que aún disfruta el empresario.