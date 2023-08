escuchar

Desde el 1º de julio pasado, cuando entró en vigor la Ley SB1718, muchas cosas cambiaron en materia de inmigración en Florida. Ante la incertidumbre, algunas personas indocumentadas se fueron del estado, pero otras se quedaron con la duda de cómo esta decisión afectaría sus vidas, las de sus familias y sus trabajos. Si bien la deportación es uno de sus miedos más grandes, para otros también ha significado perder su empleo de años. En esa línea, Richard Gonzmart, la cuarta generación de propietarios de la cadena Columbia Restaurant, de Tampa, compartió su historia y cómo tuvo que decirle adiós a sus empleados más leales.

La ley estatal, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, obliga a que las empresas con al menos 25 empleados verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores en una base de datos que se llama E-verify, entre otras medidas. Los restaurantes de Gonzmart no estuvieron exentos de este escrutinio y las autoridades llegaron a la sucursal en Sand Key, Clearwater, donde encontraron irregularidades. Al final, él tuvo que despedir a 19 empleados, incluidas siete personas que estuvieron con su familia por décadas.

Ybor City, en Tampa; la sucursal a la que llegaron los agentes de inmigración www.columbiarestaurant.com

“Creemos que son legales, pero cuando tuvimos que comprobarlo nos encontramos a siete personas que llevaban conmigo 30 años, pagando impuestos, tenían hijos, nietos, y nos vimos obligadas a despedirlas”, contó al Nuevo Herald. Ahora, siguen negociando una solución al conflicto. Sin embargo, casos como este demuestran que hay preocupaciones no solo en las personas indocumentadas, sino también entre los empleadores por una posible escasez de mano de obra.

Años en un trabajo en Florida

Gonzmart sabe la importancia de mantener el legado. Es el bisnieto de Casimiro Hernández, fundador del restaurante Ybor City. Desde que abrió en 1905, la empresa ha tratado de pagar salarios y prestaciones por encima del promedio, dijo. Incluso en pandemia, siguió otorgando los sueldos, planes de jubilación y seguro médico de sus empleados. Aunque con la reactivación tras la era Covid lograron superar las ventas de su mejor año, ahora tienen problemas para encontrar personal a raíz de la nueva ley de inmigración en Florida.

Para el inmigrante hispano-cubano Casimiro Hernández, padre, llegar a Tampa, Florida, con sus cuatro hijos pequeños significaba buscar una oportunidad y una vida mejor www.columbiarestaurant.com/

Ron DeSantis presentó el proyecto de ley SB1718 en febrero y después fue aprobado por la Legislatura estatal. El político, que ahora busca la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en EE.UU., defendió que servirá para tomar medidas que supone la inmigración ilegal. Gonzmart está de acuerdo con él: “Estoy muy orgulloso del gobernador DeSantis y de todo lo que ha hecho. Le dio confianza a todo el mundo y por eso tanta gente se está mudando aquí, pero mi preocupación es que el gobernador implemente una ley que diga que los que tienen una licencia de conducir vencida no pueden renovarla porque ya no son legales, no puedan trabajar y sus papeles ya no sean legales”.

El propietario también señaló que muchos de los empleados fueron contratados cuando no había lineamientos que dijeran que se tenía que demostrar la elegibilidad. Por eso, cuando los funcionarios de inmigración le hicieron saber que los formularios I-9 de sus trabajadores más leales no cumplían los requisitos y que tendría que despedirlos, quiso hacer algo.

“Les dije que no los dejaría marchar y amenazaron con detenerme. Les respondí: ‘Buena idea. ¿Por qué no vienen todos y me arrestan? Avísenme cuando para que pueda tener cámaras aquí'”. Según la legislación, los funcionarios del ICE pueden obtener una orden para inspeccionar los documentos del personal.

Asimismo, Gonzmart señaló que este incidente “casi los dejó fuera del negocio”, porque la incapacidad para encontrar nuevo personal los obligó a reducir las horas del restaurante. Carol Dover, presidente ejecutivo de los más de 10.000 miembros de Florida Restaurant and Lodging Association (FRLA), señaló que esta es una realidad compartida para otros empleadores.

Piden respuestas a Biden

El martes, más de 30 funcionarios públicos de Florida le pidieron al presidente Joe Biden que ampliara las protecciones para los inmigrantes en Estados Unidos. Si bien concuerdan en que es necesario cerrar la frontera, también quieren regulaciones para que se cubran los puestos de trabajo.