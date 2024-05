Cómo es el jet privado de US$11 millones que Donald Trump acaba de vender

Escuchar

Recientemente, el expresidente estadounidense Donald Trump vendió uno de sus aviones privados. Se trata del Cessna Citation X 750, un modelo que alcanza un valor de hasta 11 millones de dólares. El nuevo propietario es un magnate llamado Moayedi Mehrdad que, según los registros financieros de la Comisión Federal Electoral, donó US$245 mil a la campaña del líder republicano entre abril de 2019 y julio de 2020.

Construido en 1997, este Cessna Citation X 750 pasó el 13 de mayo de 2024 de estar registrado a nombre de DT Air Corp, propiedad de la Organización Trump, a pertenecer a MM Fleet Holdings LLC, según la información pública de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el organismo estatal responsable de mantener un registro de los vuelos y aeronaves de civiles estadounidenses.

Donald Trump dentro de su Cessna 750 Donald Trump Instagram

Esta aeronave no era la más utilizada por Trump, dado que no era su jet preferido. El exmandatario suele trasladarse en un Boeing 757 que posee 43 asientos de cuero, algunas habitaciones de lujo y el nombre de su propietario en el exterior. En cambio, el modelo Cessna Citation X 750 es más modesto: tenía ocho cómodos sillones, era más pequeño y no tenía escrituras ni dibujos, solo algunas líneas en rojo y azul. De acuerdo a Liberty Jet, los precios de venta oscilan entre cinco y 11,5 millones de dólares.

Según la empresa, Deutsche-Privatjet, durante mucho tiempo fue considerado uno de los jets ejecutivos más rápidos del mundo. Tiene una alta velocidad crucero de 870 kilómetros por hora y puede recorrer trayectos de hasta 5680 kilómetros sin tener que realizar ninguna parada. Esto lo vuelve un avión con mucha demanda para aquellos que no quieran tomar vuelos comerciales y necesiten viajar largas distancias a menudo.

Cessna Citation 750 X, el jet privado que vendió Donald Trump Deutsche Privatjet

Como parte de las comodidades que posee en su interior, el Cessna Citation X 750 tiene una cocina completamente equipada en la cabina, un baño privado con vestidor incluido (ideal para viajes ejecutivos) y un armario para guardar el equipaje de mano. Puede trasportar hasta ocho pasajeros, dos tripulantes, ocho maletas o valijas y ocho equipajes de mano. Tiene 1,68 metros de ancho, 1,73 metros de altura y una longitud de 7,29 metros.

Un avión privado de Donald Trump chocó contra otra aeronave en Florida

Dos semanas atrás, otro avión privado de Donald Trump fue noticia tras accidentarse en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach. Un ala del Boeing 757, propiedad del expresidente estadounidense, chocó contra un avión que se encontraba estacionado. La Administración Federal de Aviación informó del accidente, pero sin identificar a los propietarios. Sin embargo, al facilitar el número de identificación del jet, lograron identificar al dueño.

Así es el Boeing 757 de Donald Trump Archivo / Stefanie Dazio/Newsday RM via Getty Images - Newsday RM

”Un Boeing 757 de propiedad privada aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach aproximadamente a la 1.20 hs (hora local) del domingo 12 de mayo, cuando la punta de su ala impactó contra un avión corporativo estacionado y desocupado mientras rodaba”, anunció la FAA en su comunicado y aseguró estar “investigando” el accidente.

