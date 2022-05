Caso Debanhi Escobar: Gustavo Soto negó ser El Jaguar y dijo entre lágrimas: “Me destruyeron la vida”

El caso de Debanhi Escobar, la joven que desapareció hace casi un mes en Nuevo León, México, y fue encontrada muerta dentro de la cisterna de un motel 13 días después permanece sin ser resuelto por parte de la autoridades. Hace pocos días y en relación al tema, comenzó a circular en redes sociales el término “El Jaguar”, que sería el apodo de un hombre quien presuntamente habría estado involucrado en el suceso. La novedad se desprendió de una supuesta conversación entre las amigas de la adolescente y donde lo habrían mencionado.

No obstante, el hombre supuestamente ligado a ese alias, identificado como Gustavo Isidoro Soto Miranda, rompió el silencio a través de una publicación que compartió en su cuenta de TikTok, donde negó tener ese apodo. “A mí no me apodan El Jaguar. Me relacionan en el caso de Debanhi Escobar. Ayúdenme a compartir este video”, expresó el joven. En menos de cuatro días, la filmación superó el millón de reproducciones.

Gustavo Soto rompió en llanto luego de explicar que las acusaciones en su contra perder contratos, amistades y su dignidad (Crédito: Captura de video)

Asimismo, manifestó que a él lo apodaban “El King Kong”, y compartió otros videos donde intentó demostrar que el 9 de abril en la madrugada, día de la desaparición de Escobar, él ni siquiera estaba en México sino en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

“No sé cómo hacer para demostrar que yo no fui. Yo estaba en Corpus Christi, en las motos acuáticas ese día. Yo no me escondo de nadie. Sí tengo miedo de decir donde estoy, pero aquí, en Texas, las armas son legales y traigo con qué defenderme”, expresó el joven durante una transmisión en vivo que hizo en TikTok, según reseñó Univisión. Luego añadió que temía por la seguridad de su esposa, quien informó que estaba en México y había recibido amenazas.

Gustavo Soto negó estar relacionado con la desaparición y muerte de Debanhi Escobar

En ese sentido, en otro video que se volvió viral, se lo vio romper en llanto al describir las consecuencias negativas que le trajo que lo relacionaran con el caso de la muerte de Debanhi. “Me destruyeron la vida, mi dignidad y mi economía. Perdí contratos y amistades. Todo por gente sin escrúpulos y por ganarse unos cuantos likes”, expresó.

Fabian Pasos, conocido como Mafian TV relacionó a Gustavo Soto con el caso de Debanhi Escobar

Soto se refería Fabian Pasos, un youtuber conocido como Mafian TV, y que se convirtió en tendencia durante los últimos días después de publicar un conjunto de videos donde habló acerca del caso de Escobar y la sucesión de eventos previos a su muerte. De hecho, el hombre entrevistó a Mario Escobar, padre de la joven quien asegura que el fallecimiento de su hija no fue un accidente. Varias de las publicaciones que tiene en su cuenta en relación al tema superaron el millón de reproducciones, y en una de ellas, mencionó asoció a Gustavo Soto con el apodo El Jaguar.

Además de ser youtuber, Pasos se ha desempeñado como periodista. Fue reportero de TV Azteca y actualmente es columnista en el diario Basta!, según reseñó El Universal de México. En su canal de YouTube, Mafian TV, cuenta con 1,6 millones de seguidores y produce contenido caracterizado por la crítica “ácida”, persigue entrevistas exclusivas, y presenta temas de interés social sin censura como lo fue el caso de la muerte del actor Octavio Caña.