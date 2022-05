El dolor del padre de Debanhi: “Hasta que demuestren lo contrario, sigo pensando que mi hija murió asesinada”

Una semana después de que la joven mexicana Debanhi Escobar apareciera muerta, la investigación por esclarecer qué sucedió no deja de enredarse con la aparición de nuevos detalles que siguen sin despejar numerosos interrogantes.

La publicación de nuevos videos de cámaras de seguridad, la destitución de dos fiscales especializados por omisiones durante el caso o las declaraciones en programas de televisión de quienes estuvieron con ella la noche de su desaparición, siguieron alimentando las dudas sobre este caso, que se convirtió en uno de los más mediáticos entre la oleada de desapariciones de chicas jóvenes que sufre el estado norteño de Nuevo León.

Debanhi Escobar (Foto: Instagram @debs.escobar)

El padre de la estudiante de Leyes de 18 años, Mario Escobar, fue especialmente crítico con la labor inicial de las autoridades, quienes ya habían buscado hasta en cuatro ocasiones dentro de las instalaciones del motel donde finalmente apareció muerta Debanhi.

La investigación del caso, reclasificado de “desaparición” a “feminicidio”, sigue sin esclarecer las circunstancias en las que Debanhi acabó en el interior de una cisterna de agua abandonada.

Según las autoridades, todas las líneas están abiertas y no hay ninguna hipótesis considerada como principal. Sereno y cansado, Mario Escobar conversó a través de videollamada con BBC Mundo para compartir los últimos detalles de la investigación.

Profesor, al igual que su esposa, subrayó enérgico que no dejará de luchar hasta que se esclarezca el caso y se haga justicia con lo que le ocurrió a su única hija.

Mario Escobar conversó con BBC Mundo desde su casa mediante videollamada BBC Mundo

-Han pasado tres semanas desde la desaparición de Debanhi y una semana desde que apareciera sin vida, ¿cómo se encuentran usted y su esposa?

-Obviamente, estamos destrozados por la noticia y por no encontrarla con vida, que era la intención. Pero al final se encontró a la niña, así que, de alguna manera, estoy más sereno y más tranquilo porque ya tenemos donde llorar.

-¿Es cierto que ha recibido amenazas de muerte?

-Sí, no sé si serán en juego o si serán ciertas. Filtraron mi teléfono y me llegan miles de llamadas cada día. La mayoría son de gente apoyándonos y deseando que se acaben los feminicidios en el Estado de Nuevo León y en todo México.

-Creo que justo sobre eso hablaron con Debanhi antes de que saliera aquel viernes por la noche.

-Sí, mi esposa le dijo: “No salgas, hay mucha inseguridad, quédate aquí”. Yo le enseñé las fotos de las 14 o 16 desaparecidas que circulaban entonces en redes sociales. Era el último día de clases y ella quería divertirse. No escuchan a esa edad, no ven la problemática que puede pasar.

-En efecto, hay un preocupante aumento en la desaparición de chicas jóvenes en Nuevo León, ¿cuál es la situación hoy para las adolescentes y jóvenes del estado, y de México en general?

-Ellas tienen derecho a divertirse, no se vale que gente mala quiera cortarles esa diversión, pero también tienen que escuchar el corazón de los padres y de los maestros cuando les dicen que hay mucha violencia y feminicidios… A ellas les digo que tienen toda la vida por delante para tener un rato de diversión.

Su madre, como otros familiares y amigos, participó activamente en la búsqueda de Debanhi Escobar Reuters

-¿Cómo viven ustedes y el resto de padres de chicas jóvenes esta situación de crisis e inseguridad?

-En México no se puede vivir tranquilo porque, cada vez que tu hijo sale, y más si es tu único hijo o hija, independientemente de si es hombre o mujer, estás con el pendiente de que vaya a regresar bien. A veces, ellos dicen: “Yo ya puedo cuidarme solo, no va a pasar nada”, pero a veces las cosas no se dan así. Ojalá que el caso de mi hija sea un detonante para que cambie la situación de inseguridad en Nuevo León y México. No se puede vivir así,

-¿Cómo recuerda aquellos días desde la desaparición de Debanhi hasta que la encontraron? ¿Mantuvo siempre la esperanza de encontrarla con vida?

-Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca perdí la esperanza de encontrar a mi hija con vida. Siempre tuve la fe en mi Dios de encontrarla viva, hasta el último momento yo rezaba para encontrarla viva. Estábamos preparados psicológicamente de que podíamos encontrarla de cualquier forma, pero nuestro corazón siempre nos dijo que la íbamos a encontrar con vida. Y bueno, no fue así.

-La investigación del caso ha estado repleta de interrogantes desde el inicio, y usted ha criticado duramente la labor de las autoridades, especialmente de la Fiscalía, ¿cuál es su mayor queja hacia el proceso?

-La mayor crítica es habernos tardado mucho en llegar a este punto donde salen videos y mucha gente empieza a publicar videos particulares. Ahora se filtran videos que se supone están en cadena de custodia por parte de las autoridades. Tiene que pagar el que tenga que pagar. Eso no me corresponde decidirlo a mí.

-Esta semana se confirmó que hubo irregularidades cuando se dio a conocer la destitución de dos funcionarios; entre ellos, el fiscal especializado en Personas Desaparecidas con quien usted fue especialmente crítico. Fue por “omisiones” y “deficiencias” durante la investigación, dijo el fiscal general del estado, ¿le han concretado cuáles fueron esos fallos?

-Es muy obvio: que después de cuatro sesiones de búsqueda en la zona del motel donde apareció Debanhi, no la encontraron. Si no la encontraron, yo me supongo que es porque no estaba. A la quinta búsqueda la encuentran. Eso es lo que estamos nosotros tratando de comprobar.

El cuerpo de Debanhi apareció en las instalaciones de este hotel Reuters

-¿Cuál es la explicación que le dan las autoridades de por qué no se encontró en aquellas cuatro primeras búsquedas? ¿No se buscó específicamente en la cisterna donde apareció?

-Como ya he dicho, supongo que no la encontraron porque ellos tuvieron toda la oportunidad de revisar esas partes. Posteriormente, la encuentran. Vamos a ver qué determinan el peritaje, el análisis, la recreación de hechos, lo que pueda salir, lo que tiene la Fiscalía y los videos que faltan por revisar.

-Usted apuntó a la posibilidad de que alguien hubiera colocado el cuerpo días después de aquellas búsquedas, ¿lo sigue pensando?

-Sí. Definitivamente no se descarta ninguna línea de investigación hasta que no se demuestre lo contrario, lo he dicho siempre. El análisis del peritaje nos va a dar muchas explicaciones y se van a deslindar muchas cosas. A lo mejor algunas cosas son ciertas y otras falsas, algunas montadas y otras no montadas. Pero tengo la esperanza de que ahora sí vamos por buen camino y se va a resolver esta situación.

-¿Vuelve entonces a confiar en la Fiscalía tras estos cambios y a confiar en que se llegue a saber cómo murió Debanhi?

-Sí, tengo la esperanza de que, ahora sí, vamos a dar con el verdadero resultado y se va a aclarar en coordinación con todas las autoridades involucradas. El apoyo de la comisión federal por parte del presidente López Obrador, del Estado por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, la Fiscalía General… Ahora hay mucha gente gracias a la que podemos tener certeza de que esto concluirá como debe concluir.

-¿Por qué cree que el motel donde apareció Debanhi no colaboró desde un principio y negó inicialmente que sus cámaras de vigilancia grababan?

-Ya corresponde a las autoridades determinar responsabilidades con la gente involucrada en el proceso, y eso es lo correcto. Bueno, lo correcto es que desde el primer día nos hubieran dicho que sí había cámaras...Créeme que yo tendría una vida tranquila con mi hija aquí, gritándole “¡Debanhi!”. Lo sigo haciendo todos los días en la casa, no puedo dejar de hacerlo porque es una forma de estar con ella.

Las cámaras de seguridad mostraban a Debanhi Escobar, la joven de 18 años, caminando por una ruta captura

-En esos videos, se puede ver a su hija caminando sola por las instalaciones del motel y no se aprecia a ninguna persona con ella. Sin embargo, no hay imágenes que muestren cómo acabó en la cisterna, por lo que la Fiscalía dice que considera todas las hipótesis, ¿usted sigue pensando que murió asesinada y descarta que cayera por accidente?

-Así es, definitivamente. Hasta que me demuestren lo contrario, sigo pensando que mi hija murió asesinada, no voy a cambiar de opinión. Siguen saliendo muchos videos, y esto nos va a dar la pauta para atribuir responsabilidades a las personas que así lo ameriten.

-Las pruebas forenses determinaron que murió por una fuerte contusión en la cabeza, pero usted dijo que no confiaba en los resultados oficiales y encargó su propia necropsia, ¿qué muestran esos resultados? ¿Son diferentes a los oficiales?

-No puedo revelar los resultados, los están analizando los abogados. Ahí se van a determinar muchas causas de la muerte y, si existen diferencias, lo tiene que determinar la autoridad competente.

-El responsable del servicio médico forense dijo que Debanhi estaba viva al caer a la cisterna, aunque luego el fiscal general matizó sus palabras.

-Es una versión de la persona que descifra la necropsia, pero no quiere decir que sea la verdad. Por eso, nosotros metimos otro peritaje para comparar, y determinar responsabilidades si existen. Y si es lo que él dice, pues que lo compruebe con hechos, imágenes y fotos. Eso es lo que él dijo e, inmediatamente después, tanto la fiscal de feminicidios como el fiscal general aclararon que todas las hipótesis estaban abiertas.

-Habla con muchos medios, participa en conferencias de prensa… ¿de dónde saca la fuerza?

-De mi esposa. De mi muñeca [muestra una perrita a cámara], que era de mi hija. Se llama Bombona. Ahorita la extraña. Me toca cuidarla a mi porque extraña mucho a su mamá, a Debanhi.

Debanhi Escobar (Foto: Instagram @debs.escobar)

-En toda esta vorágine, ¿ha tenido momentos para reflexionar sobre lo ocurrido?

-Obviamente yo sé que mi hija ya no está con nosotros físicamente, pero está en mi corazón, el de mi esposa y el de mi perrita. Creo que nunca lo voy a asimilar, porque voy a pensar que ella salió de viaje y que algún día va a regresar. Y si no, pues yo la voy a alcanzar.

-¿Cuál es el principal objetivo de esta lucha que está llevando mediante constantes reuniones con autoridades, presencia mediática…?

-Mi objetivo es que esto no vuelva a pasar. Mi hija luchaba por un mundo diferente, por la igualdad, contra las injusticias. Andaba en las marchas del Día de la Mujer. Es lo menos que podemos inculcar a nuestros hijos.

-¿Tienen alguna idea de cuándo podría conocerse una conclusión final de la investigación?

-Hay muchos equipos trabajando y yo tengo un equipo de abogados verificando todas las situaciones. Esperamos tener pronto una información porque esto ya es una situación mundial. Todo México volteó a ver a Debanhi, y el mundo volteó a ver lo que pasa en México porque esto no puede seguir pasando. Esperamos que no ocurra más.

-¿Quiere enviar algún mensaje a todas esas personas pendientes del caso de su hija y que les han mostrado apoyo en protestas y manifestaciones?

-Quiero decirles que no vamos a parar. A lo mejor nos vemos más tranquilos y más cansados porque ya ha pasado mucho tiempo, pero seguimos con todo el corazón para poder tratar de decir la verdad.