“Mi hija está muerta”: habló el padre de Debanhi Escobar, la chica que todo México buscaba

Mario Escobar, el padre de Debanhi Escobar, la chica desaparecida en México, explicó que el cuerpo hallado dentro de una cisterna abandonada en el hotel Nueva Castilla, ubicado el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el de su hija. Este viernes a la madrugada, el hombre hizo una conferencia de prensa después de que la Fiscalía General de Justicia de ese estado hiciera las labores de rescate y sostuvo que había reconocido la ropa y calzado que vestía la joven el pasado 9 de abril, el mismo día que desapareció.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía”, comenzó a relatar el hombre que estuvo en el hotel en el momento en que se realizó el operativo. Acto seguido, pidió perdón a su familia y a mucha gente que creyó en él. “Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, apuntó sobre las investigaciones que se habían realizado previamente en ese establecimiento.

Debanhi Escobar había asistido a una fiesta a una Quinta con dos amigas que la dejaron sola en el lugar

“Yo les pedía copias de los tomos [expedientes] porque es mi derecho como víctima. Ellos no hicieron su trabajo”, insistió. Su disconformidad está puesta sobre las tareas de investigación y búsqueda realizados previamente en el Nueva Castilla, a donde habían acudido los investigadores, pero no habían encontrado indicios de la chica. Además, cuestionó la forma en la que se manejó el caso de su hija de 18 años.

“Nunca ha justificado [la fiscalía] los 10 a 12 minutos donde pudimos ver a Debanhi, nunca. Fui muy hermético en mis declaraciones porque no tenía nada, porque quise ayudarlos”, agregó. De acuerdo con lo que citan los medios locales, el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense cerca de las 00:00 horas, y en el transcurso de la madrugada continuaron con las indagatorias en el hotel. Ahora están a la espera de los resultados periciales sobre la causa de muerte y la identificación oficial del cadáver, para posteriormente definir las posible líneas de investigación.

Mario Escobar confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna de un hotel es el de su hija

Hay que aclarar que hasta este momento, las autoridades de ese estado no han confirmado que el cuerpo hallado en la cisterna del hotel sea el de Debanhi, quien desapareció hace más de una semana cuando volvía de una fiesta en una quinta en Escobedo. Según indica diario Milenio de México, Escobar denunció públicamente que “hay irregularidades en los videos que le fueron mostrados de las cámaras de seguridad del sábado 9 de abril, la última noche en la que fue vista Debanhi”.

“Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados. Al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando. No nos dejan entrar, no nos pasaron información desde la Fiscalía, tal vez porque no es su hija. Pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo. Perdonen, pero es todo lo que tengo que decir”, finalizó el hombre.

La última foto que se tiene de Debanhi Escobar y que presuntamente tomó el chofer que la buscó en la fiesta para llevarla a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar)

Debanhi desapareció el sábado 9 de abril en Nuevo León, al noreste de México, luego de asistir a una fiesta con dos amigas, que la dejaron sola en la quinta del festejo. Según indicó la familia, las dos chicas regresaron a su casa sin llevarse a la joven, pero le dijeron que le habían pedido un auto para acercarla. “Llamaron a un ‘contacto de confianza’ para que la recogiera del lugar, dicho ‘contacto’ trabaja en plataformas de viaje tipo Uber/DiDi, pero el trabajo que se realizó fue fuera de la plataforma”, denunciaron en una cuenta de Instagram.

Mario Escobar se disculpó con su familia porque "creyó en la Fiscalía" Captura de video

La desaparición de Debanhi causó doble impacto en Nuevo León porque el hecho ocurrió el mismo día que se confirmó el asesinato de María Fernanda, otra joven que era buscada desde el 3 de abril. Sin embargo, hasta ahora no se había dado con el paradero de la chica después de casi dos semanas desde que se originó su desaparición.