Catherine O'Hara, estrella de "Schitt's Creek", murió de un coágulo sanguíneo (certificado de defunción)

La ganadora del Emmy Catherine O'Hara, quien protagonizó éxitos como "Schitt's Creek" y "Mi pobre angelito", murió de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, reveló su certificado de defunción este lunes

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles

La estrella de 71 años, quien actuó en "Beetlejuice" y más recientemente en la sátira de Apple TV "The Studio", fue declarada sin vida poco después

El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek"

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980)

Tras varios papeles en televisión, O'Hara conquistó al público con su rol en "Beetlejuice" de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder

Más tarde se casaría con el diseñador de producción de la cinta, Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil

O'Hara volvería al papel en la secuela de la cinta "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada "El extraño mundo de Jack"

Le siguieron una serie de roles en televisión, incluyendo participaciones en "El show de Larry David", "Modern Family" y la distópica "The Last of Us"

Pero sin duda fue su protagónico en "Schitt's Creek" el que la volvió un referente contemporáneo

El papel le dio un Emmy a la mejor actriz en 2020. También conquistó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG