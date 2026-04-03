Temporada de garrapatas 2026: por qué llega el momento de mayor riesgo y cómo protegerse en EE.UU.

En Estados Unidos, la temporada de garrapatas 2026 mantiene en alerta a los especialistas. Tras un año con más consultas por afecciones vinculadas a estos parásitos, la experta Nicole Baumgarth, de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, advirtió que los casos podrían aumentar en este período. Sin embargo, existen medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición.

Por qué esta temporada de garrapatas será peor que otras

Para CNN, Baumgarth explicó que el escenario preocupa porque “esta temporada probablemente sea peor que la del año pasado o definitivamente no mucho mejor”.

El uso de ropa larga, repelente y prendas tratadas es clave para reducir la exposición Captura de CNN

Ese diagnóstico se apoya además en el comportamiento reciente de la demanda de atención médica. La especialista señaló que en mayo del año pasado (2025) se registró un aumento del 30% en las visitas a las salas de emergencia por enfermedades relacionadas con las garrapatas en comparación con 2024.

La doctora en medicina veterinaria indicó que el incremento de las consultas se relaciona con la suba de la temperatura y con un aumento en la población de garrapatas.

Cómo reducir la exposición a las garrapatas

Entre las medidas de prevención, la inmunóloga recomendó usar repelente y ropa tratada con permetrina que cubra la piel. Según dijo, es necesario “usar mangas largas y pantalones largos” y es importante meter los pantalones dentro de las medias.

¿Qué hacer en caso de encontrar garrapatas en el cuerpo?

Tras actividades al aire libre, la inmunóloga indicó que se debe revisar el cuerpo y bañarse con agua caliente y explicó que las garrapatas que no se han pegado “caerán con el agua”.

En caso de encontrar alguna, lo mejor es retirarla con cuidado y luego ponerla en una bolsa plástica en el refrigerador. Mayo Clinic, explica que esto se hace para conservarla en caso de que aparezcan síntomas posteriores.

El aumento de temperaturas y de la población de garrapatas impulsa más consultas médicas Captura de CNN

Entre las consideraciones a tomar en cuenta está:

Agarrar la garrapata con pinzas lo más cerca posible de la superficie de la piel y tirar hacia afuera con un movimiento firme y continuo.

No girar ni sacudir la pinza, ya que eso puede impedir que se extraiga completamente.

Si una parte de la boca del parásito queda en la piel, dejarla y permitir que el cuerpo la expulse con el tiempo.

Después de la extracción, limpiar la zona con un antiséptico, como alcohol isopropílico o agua y jabón.

En mayo de 2025, las visitas a emergencias por estas afecciones crecieron un 30% Captura de CNN

Cuándo se transmiten los gérmenes y qué síntomas pueden aparecer tras una picadura

Baumgarth precisó que “toma cerca de dos días” desde que la garrapata llega al cuerpo hasta que se transmiten los gérmenes.

Los síntomas pueden aparecer entre tres y 30 días después de la picadura. Estos incluyen:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Fatiga

Dolor de las articulaciones o muscular

Inflamación de los nódulos linfáticos

En el caso de la enfermedad de Lyme, la académica también explicó que pueden presentarse sarpullidos que lucen como una diana o un objetivo de tiro al blanco.