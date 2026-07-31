Caza estadounidense se estrella cerca de base militar en California

Un avión de combate estadounidense F-35 se estrelló el viernes cerca de una base militar en San Diego, pero el piloto logró eyectarse antes del impacto, informaron las autoridades.

"Hubo un percance de aviación que involucró a un F-35B del Cuerpo de Marines en las proximidades" de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, alrededor de las 10 de la mañana (17 GMT), dijo a la AFP un portavoz de la base.

"El piloto fue eyectado, ha sido rescatado y está en camino a un centro médico".

El portavoz no pudo precisar si el piloto resultó herido en el incidente, ni si hubo más personas lesionadas. Pero señaló que las fuerzas armadas estadounidenses proporcionarían más detalles más tarde.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que se elevaba desde la aeronave, mientras se desplegaban bomberos para sofocar las llamas en tierra.

Miramar es conocida en todo el mundo por haber sido en su momento la sede de la escuela "Top Gun" de la Armada estadounidense para pilotos de élite, inmortalizada en la película homónima de 1986 protagonizada por Tom Cruise.