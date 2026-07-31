El psicólogo John Gottman lo confirma: “El conflicto realmente tiene un propósito: el entendimiento mutuo”

Evitar todos los desacuerdos no garantiza una relación saludable. El psicólogo John Gottman sostiene que el conflicto puede servir para alcanzar un entendimiento mutuo, siempre que la pareja pueda manejarlo sin quedar desbordada. Cuando una discusión se vuelve fisiológicamente abrumadora, recomienda hacer una pausa para impedir que siga escalando.

Desbordamiento, el punto que puede llevar a una pareja al límite si no se maneja bien

Durante su participación en el programa Life Kit, de NPR, el psicólogo Gottman, quien ha dedicado más de 40 años al estudio de los matrimonios y las relaciones, señaló: “El conflicto realmente tiene un propósito: el entendimiento mutuo”.

El riesgo es que durante conflictos fuertes el cuerpo experimenta un fenómeno fisiológico al que denomina “desbordamiento”. Se trata de un estado de activación fisiológica en el que la persona puede entrar en modo de lucha, huida o bloqueo y pierde capacidad para escuchar, razonar y responder con claridad. Cuando se convierte en un patrón frecuente, puede deteriorar la comunicación y la relación.

Más allá de las emociones, en un período de desbordamiento, dijo el especialista, el sistema fisiológico también se altera. El ritmo cardíaco puede llegar a superar los 100 latidos por minuto, incluso si la persona parece estar calmada por fuera. La razón es que se entra en un modo de lucha o huida que impide pensar con claridad y escuchar adecuadamente al otro.

Un proceso de desbordamiento se manifiesta a través de síntomas como: sentir calor, tener la mandíbula tensa y tener dificultad para respirar profundamente. En esos casos lo mejor es tomar un descanso y evitar continuar con la discusión.

Los conflictos en pareja son sanos y necesarios, pero se debe saber cuándo parar para evitar desbordamientos Unsplash

En pareja, cuándo es mejor evitar una pelea y tomar un descanso

Aunque el psicólogo Gottman recuerda que el conflicto entre parejas ayuda a alcanzar un mejor entendimiento, en caso de desbordamiento, recomienda tomar una pausa para gestionar el problema y no como una manera de evitarlo.

Para que el descanso sea efectivo durante una discusión de pareja, debe cumplir con lo siguiente, según el psicólogo:

Duración : se aconseja que la pausa dure entre 20 minutos y un máximo de 24 horas para lograr un reinicio efectivo.

: se aconseja que la pausa dure entre 20 minutos y un máximo de 24 horas para lograr un reinicio efectivo. Compromiso de regreso : la persona que solicite la pausa debe especificar cuándo regresará a dialogar para continuar la conversación.

: la persona que solicite la pausa debe especificar cuándo regresará a dialogar para continuar la conversación. Autoconsuelo : en el tiempo fuera es vital realizar actividades que distraigan la mente del conflicto, por ejemplo, leer, meditar, correr o escuchar música.

: en el tiempo fuera es vital realizar actividades que distraigan la mente del conflicto, por ejemplo, leer, meditar, correr o escuchar música. No insistir en el conflicto: el objetivo principal es que el organismo reduzca los efectos fisiológicos del estrés, por lo que durante el descanso no se debe pensar en la pelea.

Si dicha estrategia se implementa de manera efectiva, Gottman asegura que las parejas logran mantener un clima de seguridad. Gracias a ello, en lugar de que una discusión termine en un distanciamiento permanente, ambos regresan con la mente despejada y tienen la oportunidad de fortalecer su conexión.

El método bagel para alcanzar compromisos genuinos

Además de abordar la importancia de los conflictos para que una pareja permanezca junta, el psicólogo John Gottman también abordó el método bagel, o el método de la rosquilla, que diseñó junto con su esposa Julie Gottman.

Las parejas felices saben qué elementos se pueden negociar y en qué no están dispuestas a ceder Unsplash

Su propuesta para ayudar a las parejas a alcanzar compromisos genuinos que resulten satisfactorios para ambos, es evitar que alguno de los dos ceda de más solo por mantener la paz. Su teoría se basa en un ejercicio visual que utiliza dos círculos concéntricos:

En el círculo interior cada persona debe escribir los aspectos de su posición que no son negociables. Deben ser elementos fundamentales para su identidad o sus valores que no están dispuestos a ceder.

En el círculo exterior se colocan los puntos en los que se tiene mayor flexibilidad, detalles secundarios, por ejemplo, cuánto dinero se gasta o duran ciertas actividades.

La razón por la cual los psicólogos impulsan este ejercicio es que muchos compromisos fallan porque las personas sacrifican áreas centrales de su identidad para evitar conflictos. Bajo este método ambos pueden expresar sus puntos de vista y encontrar tanto los valores esenciales como los puntos de negociación.