Chevron prevé alza del 50% de su producción en Venezuela antes de fines de 2028

El director ejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron auguró el jueves un aumento del 50% en su producción en Venezuela para finales de 2028, un país que se ha beneficiado de la flexibilización de las sanciones estadounidenses desde la caída de Nicolás Maduro en enero

"Hemos incrementado la producción de nuestras empresas conjuntas de aproximadamente 50.000 barriles diarios a más de 250.000 diarios en tan solo los últimos dos años", declaró Mike Wirth en una conferencia financiera

Las medidas adoptadas por Chevron desde principios de año deberían permitirle "aumentar la producción en un 50% más para finales de 2028", añadió

Según Wirth, hay "potencial" para ir incluso más allá si la compañía obtiene las condiciones contractuales que busca y si "el entorno nos permite tener la confianza necesaria para incrementar nuestros niveles de inversión allí"

Hasta la captura de Maduro por el ejército estadounidense, Chevron era la única petrolera de ese país autorizada por Washington para operar en Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez asumió el poder a la caída de Maduro y ha dado un vuelco a la relación con Estados Unidos

El parlamento venezolano aprobó el 29 de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que abre las puertas a la inversión extranjera

Desde entonces, la administración de Donald Trump alienta a las empresas estadounidenses a participar en Venezuela, aunque esto ha generado reacciones encontradas debido a las cuantiosas inversiones necesarias para reconstruir la infraestructura del país

Esta reticencia también se ve alimentada por las expropiaciones pasadas llevadas a cabo por el gobierno venezolano

El gigante estadounidense ExxonMobil, en particular, reclama que fue expropiado en dos ocasiones

"Estamos evaluando la situación en Venezuela, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", declaró Neil Chapman, vicepresidente de ExxonMobil, el jueves por la mañana en la misma conferencia financiera

"Llevará tiempo determinar si vale la pena invertir capital" y llegar a un acuerdo con las autoridades venezolanas, advirtió. "Es una oportunidad, y cuando eres tan grande como nosotros, tienes que considerar todas las oportunidades alrededor del mundo"

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 303.000 millones de barriles

Sin embargo, su producción sigue siendo limitada, en alrededor de 1,2 millones de barriles por día, según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright